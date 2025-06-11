'Зачем вы туда поехали?' Ребров ответил критикам сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не согласился с критиками участия команды в товарищеском турнире Canadian Shield, который накануне завершился в Торонто. Комментируя спарринг с хозяева и новозеландцами, наставник "сине-желтых" отметил, что получил много полезной информации.

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Об этом Ребров заявил на пресс-конференции после игры с представителями Океании, информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). 51-летний специалист подчеркнул, что для него и его тренерского штаба было важно собраться с подопечными накануне старта в отборе к чемпионату мира-2026.

"Любая товарищеская игра помогает. Когда сборная не собирается более трех месяцев, то это очень тяжело, потому что требования в клубах совсем другие, чем в национальной команде. Гораздо лучше, если бы мы собирались больше, но сейчас такой календарь. И я доволен, что у нас есть такие игры. Многие говорят: зачем вы туда поехали? У нас не было много команд, которые нам предлагали играть. Мы очень благодарны Канаде, что предложила этот турнир. Я считаю, что это очень полезно для нас и что это очень важная проверка", – сказал Ребров.

Отметим, что на Canadian Shield украинцы финишировали на втором месте. Сначала они ушли от разгрома в игре с Канадой, забив при счете 0:4 два гола, а затем обыграли Новую Зеландию.

Как сообщал OBOZ.UA, в трансляцию матча Канада – Украина на турнире в Торонто попало то, что произошло с Сергеем Ребровым после того, как счет стал 3:0 в пользу североамериканцев.

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