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"Зачем вы туда поехали?" Ребров ответил критикам сборной Украины

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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'Зачем вы туда поехали?' Ребров ответил критикам сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не согласился с критиками участия команды в товарищеском турнире Canadian Shield, который накануне завершился в Торонто. Комментируя спарринг с хозяева и новозеландцами, наставник "сине-желтых" отметил, что получил много полезной информации.

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Об этом Ребров заявил на пресс-конференции после игры с представителями Океании, информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). 51-летний специалист подчеркнул, что для него и его тренерского штаба было важно собраться с подопечными накануне старта в отборе к чемпионату мира-2026.

"Зачем вы туда поехали?" Ребров ответил критикам сборной Украины
"Зачем вы туда поехали?" Ребров ответил критикам сборной Украины

"Любая товарищеская игра помогает. Когда сборная не собирается более трех месяцев, то это очень тяжело, потому что требования в клубах совсем другие, чем в национальной команде. Гораздо лучше, если бы мы собирались больше, но сейчас такой календарь. И я доволен, что у нас есть такие игры. Многие говорят: зачем вы туда поехали? У нас не было много команд, которые нам предлагали играть. Мы очень благодарны Канаде, что предложила этот турнир. Я считаю, что это очень полезно для нас и что это очень важная проверка", – сказал Ребров.

"Зачем вы туда поехали?" Ребров ответил критикам сборной Украины

Отметим, что на Canadian Shield украинцы финишировали на втором месте. Сначала они ушли от разгрома в игре с Канадой, забив при счете 0:4 два гола, а затем обыграли Новую Зеландию.

"Зачем вы туда поехали?" Ребров ответил критикам сборной Украины

Как сообщал OBOZ.UA, в трансляцию матча Канада – Украина на турнире в Торонто попало то, что произошло с Сергеем Ребровым после того, как счет стал 3:0 в пользу североамериканцев.

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