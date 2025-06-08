В трансляцию попало, что случилось с Ребровым после того, как Украина пропустила третий гол от Канады. Видео
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров не смог остаться спокойным на лавке запасных после третьего пропущенного гола от Канады. Если после 0:2 наставник "желто-синих" шокированный сидел вместе с помощниками, то на 31-й минуте он уже подскочил к бровке и начал кричать на своих подопечных.
Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня украинская сборная потерпела разгромное поражение от команды Канады. Первый матч на турнире Canadian Shield в Торонто завершился со счетом 2:4.
После встречи главный тренер команды Сергей Ребров заявил, что причиной четырех пропущенных голов от Канады стали индивидуальные ошибки в обороне.
В ночь на среду, 11 июня, Украина сыграет второй поединок на турнире Canadian Shiel. "Желто-синие" впервые в истории сразятся с командой Новой Зеландии.
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