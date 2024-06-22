Забит самый курьезный гол Евро-2024. Видео

Защитник сборной Турции Самет Акайдин вошел в историю чемпионата Европы по футболу-2024, забив самый нелепый гол турнира. Игрок греческого "Панатинаикоса" оттправил мяч в свои ворота в игре против Португалии.

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На 28-й минуте португальцы выбегали в контратаку, Жоао Канселу ошибся с передачей на Криштиану Роналду и мяч отскочил к Акайдину. Тот не посмотрел где находится голкипер Алтай Байындыр, и не глядя отдал пас назад, который оказался фатальным.

Круглый снаряд проскочил мимо Байындыра и влетел в сетку. Вратарь с защитником пытались спасти ситуацию, но сделать это им не удалось.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июня полузащитник сборной Турции Арда Гюлер отметился феноменальным ударом в матче чемпионата Европы-2024 против Грузии. 19-летний футболист "Реала" сравнял счет в игре, "выстрелив" метров с 22-х в дальнюю девятку.

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