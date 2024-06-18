Лучший гол Евро-2024? Футболист сборной Турции забил фантастический 'радиоуправляемый' гол и побил рекорд Роналду. Видео

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер отметился феноменальным ударом чемпионата Европы-2024 против Грузии. 19-летний футболист "Реала" сравнял счет в игре, "выстрелив" метров с 22-х в дальнюю девятку.

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На 65-й минуте турки на правом фланге уверенно сыграли на перехвате. Каан Айхан выбил мяч на Гюлера. Тот сместился на несколько метров ближе к центру и словно на радиоуправлении "положи" круглый снаряд точно в цель.

Болельщики в социальных сетях уже окрестили это взятие ворот "лучшим голом Евро-2024".

Футболист сделал это в возрасте 19 лет и 114 дней и в своей дебютной игре на Евро, чем побил рекорд нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Лидер "Аль Айна" отметился забитым голом в своей первой игре на Евро-2004 в 19 лет и 128 дней.

Стоит отметить, что это второй гол хавбека в 8 матчах за турецкую сборную.

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