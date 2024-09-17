Мяч-шедевр! Забит первый гол в обновленной Лиге чемпионов. Видео

Атакующий полузащитник итальянского клуба "Ювентус" Кенан Йылдыз стал автором первого гола Лиги чемпионов сезона 2024/205.19-летний футболист сборной Турции отметился в домашней игре 1-го тура против нидерландского ПСВ.

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На 21-й минуте итальянцы попытались организовать контратаку. ПСВ ее сорвал, но мяч остался "Ювентуса" и попал к Йылдызу. Молодой турок не стал им ни с кем делиться, сместился к центру и метров с 15 шикарным обводным ударом сделал счет 1:0.

В 19 лет и 136 дней Йылдыз стал самым молодым бомбардиром "Ювентуса" в истории Лиги чемпионов, опередив Алессандро Дель Пьеро, которому было 20 лет и 308 дней.

Спустя 6 минут Весто Маккени увеличил преимущество бронзового призера Серии А.

На момент публикации новости матч еще идет. Счет 2:0 в пользу "Ювентуса".

Напомним, что с нового сезона УЕФА кардинально изменил формат проведения чемпионской Лиги. Теперь количество участников в ней увеличилось с 32 до 36, а команды не разбиты на разные группы. Результаты будут записываться в общую таблицу, а по итогам восьми туров определятся участники 1/8 финала (1-8 места) и стыковых матчей (9-24 места).

Каждая команда проведет восемь поединков против восьми разных соперников – по четыре дома и в гостях.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 18 сентября, свой матч в Лиге чемпионов проведет и единственный представитель Украины. Донецкий "Шахтер" на стадионе "Ренато Даллара" в Болонье сразится с одноименным итальянским клубом.

Недавно суперкомпьютер просчитал шансы "Шахтера" в новой Лиге чемпионов и назвал победителя турнира.

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