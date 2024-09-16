Где смотреть 'Милан' – 'Ливерпуль': расписание трансляций матча обновленной Лиги чемпионов

Итальянский "Милан" и английский "Ливерпуль" сыграют в центральном противостоянии первого игрового дня обновленной Лиги чемпионов. Команды теперь не разбиты на группы, а их результаты записываются в общую таблицу из 36 участников основной стадии турнира.

Видео дня

Встреча "россо-нери" и мерсисайдцев пройдет во вторник, 17 сентября, на легендарном стадионе "Сан-Сиро". Время начала – в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За полчаса до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Фаворитами поединка считаются футболисты "Ливерпуля". Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1,91. Ничья оценивается котировкой 3,90. А показатели на успех хозяев поля достигают уровня 3,70.

Команды встречались друг с другом четыре раза. Две победы одержал "Ливерпуль", одну – "Милан", а еще одна встреча завершилась вничью. Однако именно она вошла в историю еврокубков. Соперники выдали невероятный финал Лиги чемпионов в 2005 году, когда англичане сумели отыграться со счета 0:3, а затем и выиграть трофей в серии пенальти.

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