Суперкомпьютер просчитал шансы 'Шахтера' в новой Лиге чемпионов и назвал победителя турнира

Английский "Манчестер Сити" является наиболее вероятным победителем Лиги чемпионов 2024/2025. Такие результаты показал суперкомпьютер Opta на основе искусственного интеллекта после того, как 10 000 раз смоделировал новый сезон.

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Шансы команды Пепа Гвардиолы завоевать "ушасты" кубок оценивается показателем 25.3%. На втором месте идет испанский "Реал" (18.2%). Третью строчку занимает итальянский "Интер" (10.9%).

Единственным представителем Украины в турнире является донецкий "Шахтер", который в основном этапе ЛЧ сыграют с "Болоньей", "Аталантой", "Арсеналом", "Янг Бойз", ПСВ, "Баварией" и "Брестом".

Шансы на то, что "Шахтера" добудет победу в турнире машина оценила в 0%. Такая же вероятность для чемпиона Украины на выход в финал или полуфинал. Самым реальным "потолком" для "горняков" будет 1/8 финала (3.9%).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее свой прогноз на выступление "Шахтера" в Лиге чемпионов сделал ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI.

Напомним, что с нового сезона УЕФА существенно изменил формат проведения чемпионской Лиги. Теперь количество участников в ней увеличилось с 32 до 36, а команды не разбиты на разные группы. Результаты будут записываться в общую таблицу, а по итогам восьми туров определятся участники 1/8 финала (1-8 места) и стыковых матчей (9-24 места).

Каждая команда проведет восемь поединков против восьми разных соперников – по четыре дома и в гостях. Перед церемонией 36 участников были разбиты на четыре корзины, а для определения пар был задействован компьютер, так как для ручной процедуры понадобилось бы 1000 шариков.

В Лиге чемпионов будет сыграно 8 туров. Первый тур состоится 17–19 сентября, а два последних – в январе 2025 года.

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