Стадион в Париже сошел с ума после прыжка Магучих. Появилось видео, что творилось на трибунах
Парижский стадион "Себастьян Шарлети" устроил овации Ярославе Магучих после ее выступления на этапе Бриллиантовой лиге. Зрители, пришедшие поболеть за легкоатлетов, устроили фирменное безумие после рекордного прыжка украинки.
Магучих с первой попытки побила мировой рекорд, покорив планку на высоте 2,10 м. Французские болельщики пришли в дикий восторг, крича и аплодируя нашей соотечественнице.
Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих не смогла сдержать эмоций после того, как установила мировой рекорд в прыжках в высоту. Покорив планку на отметке 2,10 наша соотечественница в восторге начала кричать и бегать по стадиону.
Первым делом Ярослава побежала к своей тренерше Татьяне Степановой. После этого спортсменка стала позировать для фотографов и дала небольшое интервью.
Украинка заявила, что очень довольна, что наконец вписала нашу страну в историю мировой легкой атлетики. Рося призналась, что перед стартом у нее было ощущение успешного прыжка на 2,07 и 2,10.
К слову, 22-летняя Ярослава уже давно встречается с сыном тренерши - Назаром. Степанову 19 лет лет и он также профессиональный легкоатлет - выступает в беге на 110 метров с барьерами.
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