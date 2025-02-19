'Я за него': российский боксер, живший в Киеве, высказался об Усике

Российский боксер Умар Саламов (28-2, 20 КО) восхитился объединенным чемпионом супертяжелого веса Александром Усиком (23-0, 14 КО). 30-летний чеченец, который несколько лет жил в Киеве и провел в Украине 13 боев, в отличие от большинства своих соотечественников тепло отозвался об украинце.

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Об этом Саламов заявил в комментарии журналистам накануне своего очередного поединка, пишет портал mma.metaratings.ru. Спортсмен отметил, что Усик произвел на него самое приятное впечатление во время совместных спаррингов и общения, а также посещал его бои.

"Я с ним много спарринговал. Он приходил на мои бои, когда я жил в Киеве. У него очень хорошее человеческое отношение. Он очень приятный парень. Мне нравится как человек. Мне интересно за ним наблюдать всегда. Я за него болею", – сказал Саламов.

Отметим, что Саламов проводил свои бои в Украине с декабря 2012 года по ноябрь 2015-го, выиграв все свои поединки. В его социальных сетях можно найти совместное фото с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Как сообщал OBOZ.UA. СМИ выяснили, что Александр Усик планирует провести бой в Киеве перед тем, как завершить карьеру.

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