'Я выглядел бы глупо': Джошуа откровенно признался, что на самом деле думает об Усике

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) признался, что старается много научиться во время совместных тренировок с Александром Усиком (24-0, 15 КО). Британец отметил, что ему нравится конкурировать с соперником, который дважды его побил в прошлом.

об этом Джошуа заявил в интервью YouTube-каналу MF PRO і Radio Rahim. По словам супертяжа из Уотфорда подчеркнул, что он, как и Усик, очень любит соревноваться и конкурировать с лучшими в боксе, так что общая работа только добавляет энергии бывшим соперникам.

"Он лучше меня. Он побил меня дважды, не так ли? Я выглядел бы глупо, если бы я сказал, что лучше него. В будущем я могу выиграть бой, но сейчас он лучше. Надо отдать ему должное. В боксе мы соревнуемся друг с другом. А я очень люблю конкурировать. Так что мы просто направляем нашу энергию на тренировки и помогаем друг другу в тренажерном зале. Просто находясь в такой обстановке, два трудолюбивых парня, которые очень любят конкуренцию, подпитывают друг друга энергией", – сказал Джошуа.

Отметим, что в минувшем месяц Энтони по приглашению Александра посетил Украину. В нашей стране Джошуа побывал на вечере бокса, где на профессиональном ринге дебютировал олимпийский чемпион Александр Хижняк (1-0, 1 КО). Также поступок британца вызвал ажиотаж в СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа записал видеообращение к украинцам, поблагодарив их за теплый прием и пообещав вернуться в нашу страну.

