Блог | Рекордсмены чемпионата Украины по футболу: цифры, имена, история
Среди читателей OBOZ.UA есть как опытные болельщики, которые помнят первые сезоны чемпионата Украины, так и молодое поколение фанатов. Для одних – это напоминание, для других – возможность открыть для себя интересную статистику.
Позади уже 34 сезона национального чемпионата, и за это время украинский футбол подарил немало ярких рекордов, имен и достижений.
Гвардия бомбардиров
За всю историю чемпионатов Украины лишь шесть футболистов смогли преодолеть отметку в 100 забитых мячей.
Максим Шацких – 124 гола ("Динамо" – 97, "Арсенал" Киев – 22, "Говерла" – 5)
Сергій Ребров – 123 голи ("Шахтар" – 10, "Динамо" – 113)
Андрій Ярмоленко – 119 голів (усі – "Динамо")
Євген Селезньов – 117 голів ("Шахтар" – 24, "Арсенал" – 19, "Дніпро" – 68, "Колос" – 5, "Минай" – 1)
Андрій Воробей – 105 голів ("Шахтар" – 80, "Дніпро" – 12, "Арсенал" – 9, "Металіст" – 4)
Жуніор Мораєс – 103 голи ("Металург" Донецьк – 35, "Динамо" – 22, "Шахтар" – 46)
Особливо варто відзначити Андрія Ярмоленка – єдиного серед цієї шістки, хто забив усі свої м’ячі, виступаючи за один клуб.
Клубні гвардійці
Найбільшу кількість матчів у чемпіонаті України за свої клуби провели:
Олександр Шовковський ("Динамо") – 426 матчів (1994–2017)
Даріо Срна ("Шахтар") – 339 матчів (2004–2018)
Микита Каменюка ("Зоря") – 254 матчі (2007–2020)
Валентин Платонов ("Кривбас") – 162 матчі (1997–2004)
Ці футболісти стали справжніми символами своїх клубів.
Майстри "сухих" матчів
Окрема категорія рекордів – воротарські досягнення. Найбільше "сухих" матчів у чемпіонаті України мають:
Олександр Шовковський – 233 (426 зіграних матчів)
Андрій Пятов – 174 (344)
Олександр Горяїнов – 151 (391)
Віталій Рева – 128 (341)
Дмитро Шутков – 122 (266)
Ці голкіпери роками забезпечували надійність своїх команд.
Тренери-рекордсмени
Найбільше матчів у чемпіонаті України на чолі клубів провели:
Мирон Маркевич – 622 матчі ("Волинь", "Карпати", "Кривбас", "Металург" Запоріжжя, "Металіст", "Дніпро")
Микола Павлов – 548 ("Дніпро", "Динамо", "Таврія", "Маріуполь", "Ворскла")
Мірча Луческу – 432 ("Шахтар", "Динамо")
Віталій Кварцяний – 340 ("Волинь", "Металург" Запоріжжя)
Юрій Вернидуб – 309 ("Зоря", "Кривбас")
Ці наставники залишили вагомий слід в історії українського футболу.
Арбітри-рекордсмени
З 1992 року матчі чемпіонату України обслуговували 164 арбітри, серед яких 17 – іноземні.
Найбільше ігор провели:
Сергій Шебек (Київ) – 226 матчів
Віталій Годулян (Одеса) – 202
Василь Мельничук (Сімферополь) – 190
Ігор Іщенко (Київ/Хмельницький) – 186
Ігор Ярменчук (Київ) – 168
Віталій Романов (Дніпро) – 166
Андрій Шандор – 150
Найдорожчі клуби УПЛ
Сучасний футбол – це не лише гра, а й великі фінанси. Рейтинг найдорожчих клубів української Прем’єр-ліги виглядає так:
"Шахтар" – 163,3 млн євро
"Динамо" – 73,55 млн євро
"Полісся" – 29 млн євро
ЛНЗ – 17,35 млн євро
"Металіст 1925" – 16,55 млн євро
"Карпати" – 16,15 млн євро
"Кривбас" – 15,65 млн євро
Відповіді на футбольну розминку
На завершення – правильні відповіді на запитання, які пропонувалися в попередньому матеріалі:
- Розміри воріт: ширина – 7 м 32 см, висота – 2 м 44 см
- Фінал 1975 року: суперник – "Ференцварош", матч відбувся у Швейцарії (Базель)
- Перше чемпіонство "Динамо": 1993 рік
- Перший єврокубковий матч: Північна Ірландія, "Колрейн", перемога 6:1
- Перший чемпіон України: "Таврія" (Сімферополь)
- Рекордна серія "Динамо": 45 матчів без поразок
Футбол, який об’єднує
Чемпіонат України – це не лише цифри та рекорди. Це історія клубів, легендарних гравців і тренерів, емоції вболівальників та незабутні матчі. Грайте у футбол, підтримуйте свої улюблені команди і залишайтеся разом із грою мільйонів!