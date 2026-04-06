Среди читателей OBOZ.UA есть как опытные болельщики, которые помнят первые сезоны чемпионата Украины, так и молодое поколение фанатов. Для одних – это напоминание, для других – возможность открыть для себя интересную статистику.

Позади уже 34 сезона национального чемпионата, и за это время украинский футбол подарил немало ярких рекордов, имен и достижений.

Гвардия бомбардиров

За всю историю чемпионатов Украины лишь шесть футболистов смогли преодолеть отметку в 100 забитых мячей.

Максим Шацких – 124 гола ("Динамо" – 97, "Арсенал" Киев – 22, "Говерла" – 5)

Сергій Ребров – 123 голи ("Шахтар" – 10, "Динамо" – 113)

Андрій Ярмоленко – 119 голів (усі – "Динамо")

Євген Селезньов – 117 голів ("Шахтар" – 24, "Арсенал" – 19, "Дніпро" – 68, "Колос" – 5, "Минай" – 1)

Андрій Воробей – 105 голів ("Шахтар" – 80, "Дніпро" – 12, "Арсенал" – 9, "Металіст" – 4)

Жуніор Мораєс – 103 голи ("Металург" Донецьк – 35, "Динамо" – 22, "Шахтар" – 46)

Особливо варто відзначити Андрія Ярмоленка – єдиного серед цієї шістки, хто забив усі свої м’ячі, виступаючи за один клуб.

Клубні гвардійці

Найбільшу кількість матчів у чемпіонаті України за свої клуби провели:

Олександр Шовковський ("Динамо") – 426 матчів (1994–2017)

Даріо Срна ("Шахтар") – 339 матчів (2004–2018)

Микита Каменюка ("Зоря") – 254 матчі (2007–2020)

Валентин Платонов ("Кривбас") – 162 матчі (1997–2004)

Ці футболісти стали справжніми символами своїх клубів.

Майстри "сухих" матчів

Окрема категорія рекордів – воротарські досягнення. Найбільше "сухих" матчів у чемпіонаті України мають:

Олександр Шовковський – 233 (426 зіграних матчів)

Андрій Пятов – 174 (344)

Олександр Горяїнов – 151 (391)

Віталій Рева – 128 (341)

Дмитро Шутков – 122 (266)

Ці голкіпери роками забезпечували надійність своїх команд.

Тренери-рекордсмени

Найбільше матчів у чемпіонаті України на чолі клубів провели:

Мирон Маркевич – 622 матчі ("Волинь", "Карпати", "Кривбас", "Металург" Запоріжжя, "Металіст", "Дніпро")

Микола Павлов – 548 ("Дніпро", "Динамо", "Таврія", "Маріуполь", "Ворскла")

Мірча Луческу – 432 ("Шахтар", "Динамо")

Віталій Кварцяний – 340 ("Волинь", "Металург" Запоріжжя)

Юрій Вернидуб – 309 ("Зоря", "Кривбас")

Ці наставники залишили вагомий слід в історії українського футболу.

Арбітри-рекордсмени

З 1992 року матчі чемпіонату України обслуговували 164 арбітри, серед яких 17 – іноземні.

Найбільше ігор провели:

Сергій Шебек (Київ) – 226 матчів

Віталій Годулян (Одеса) – 202

Василь Мельничук (Сімферополь) – 190

Ігор Іщенко (Київ/Хмельницький) – 186

Ігор Ярменчук (Київ) – 168

Віталій Романов (Дніпро) – 166

Андрій Шандор – 150

Найдорожчі клуби УПЛ

Сучасний футбол – це не лише гра, а й великі фінанси. Рейтинг найдорожчих клубів української Прем’єр-ліги виглядає так:

"Шахтар" – 163,3 млн євро

"Динамо" – 73,55 млн євро

"Полісся" – 29 млн євро

ЛНЗ – 17,35 млн євро

"Металіст 1925" – 16,55 млн євро

"Карпати" – 16,15 млн євро

"Кривбас" – 15,65 млн євро

Відповіді на футбольну розминку

На завершення – правильні відповіді на запитання, які пропонувалися в попередньому матеріалі:

Розміри воріт: ширина – 7 м 32 см, висота – 2 м 44 см Фінал 1975 року: суперник – "Ференцварош", матч відбувся у Швейцарії (Базель) Перше чемпіонство "Динамо": 1993 рік Перший єврокубковий матч: Північна Ірландія, "Колрейн", перемога 6:1 Перший чемпіон України: "Таврія" (Сімферополь) Рекордна серія "Динамо": 45 матчів без поразок

Футбол, який об’єднує

Чемпіонат України – це не лише цифри та рекорди. Це історія клубів, легендарних гравців і тренерів, емоції вболівальників та незабутні матчі. Грайте у футбол, підтримуйте свої улюблені команди і залишайтеся разом із грою мільйонів!