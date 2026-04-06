Купил элитную квартиру и дом на 13 млн грн: действующему нардепу объявлили подозрение. Названо имя

В Украине сообщили о подозрении в незаконном обогащении действующему народному депутату IX созыва. Речь идет об активах на более 12,7 млн грн, которые не соответствуют его официальным доходам, в частности люксовую квартиру в Киеве и имение в Коблево. Речь может идти о представителе ОПЗЖ Александре Качном.

Видео дня

Об этом сообщают Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Имя депутата правоохранители официально не раскрывают, по данным журналиста-расследователя Олега Новикова, фигурантом является именно Качный.

По данным следствия, в 2020-2021 годах нардеп приобрел в собственность имущество на сумму почти 13 млн грн. Среди приобретенного – квартира в центре Киева площадью 132,6 кв. м, коттедж с земельным участком на побережье Черного моря и дорогой ремонт.

Следствие установило, что имущество оформляли на третье лицо – знакомого нардепа, однако фактическим пользователем был сам депутат. В частности, с декабря 2021 года он проживал в столичной квартире, лично контролировал ремонтные работы и рассчитывался за них наличными.

В совокупности эти расходы превышают задекларированные доходы депутата более чем на 12,7 млн грн. Речь идет о таких расходах:

квартира в Киеве – 5,632 млн грн;

ремонт и обустройство – 5,656 млн грн ;

; коттедж и участок в селе Коблево – 1,694 млн грн.

Действия народного избранника квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины – "незаконное обогащение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с запретом занимать определенные должности. Следствие в настоящее время продолжается.

Кто такой Александр Качный

Нардеп Александр Сталиноленович Качный известен тем, что не признавал агрессию РФ в Украине и обвинял США и ЕС в войне на Донбассе. Впервые баллотировался в Верховную Раду в 2007 году под №139 в списке "Социалистической партии Украины" как ее член.

В 2010 году был избран депутатом Киевского областного совета по списку "Партии регионов", впоследствии стал его председателем. После Революции достоинства в феврале 2014 года подал в отставку с должности председателя областного совета. В том же году баллотировался в Верховную Раду VIII созыва под №28 в списке "Оппозиционного блока" как беспартийный, а также был членом политсовета "Партии развития Украины".

В 2015 году вновь избран депутатом Киевского областного совета – первым номером от "Оппозиционного блока". Возглавил фракцию, которой руководил до конца 2018 года. Также был председателем областной организации партии, которая в ноябре 2018 года перешла в "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ).

В 2019 году избран народным депутатом IX созыва от партии ОПЗЖ (№36 в списке). Вошел в одноименную фракцию, стал членом Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики и членом политсовета партии.

В 2021 году во время одного из ток-шоу отказался признавать агрессию РФ и покинул студию, заявив, что на Донбассе "одни украинцы стоят против других". А в январе 2022 года в эфире телеканала "Наш" заявил, что Запад якобы пытается втянуть Россию в войну против Украины, чтобы "настроить Европу против РФ".

18 февраля 2022 года обвинил США и страны Европы в нагнетании ситуации вокруг возможного вторжения. После начала полномасштабной войны публично не осудил действия России.

5 октября 2022 года вошел в Комитет по вопросам бюджета, оставив Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. 22 июля 2025 года поддержал скандальный законопроект №12414, который предусматривал усиление роли Генерального прокурора в деятельности НАБУ и САП.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее подозрение в незаконном обогащении объявили чиновнику на Тернопольщине. По данным следствия, он организовал незаконную схему добычи супеси на почти 53 миллиона гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!