Четких сроков службы не стоит ждать без усиления мобилизации: военный омбудсмен заговорила о "непопулярных решениях"

В Украине не стоит ожидать четких сроков военной службы без усиления мобилизации. В рабочей группе при Офисе военного омбудсмена отмечают, что для этого нужно обеспечить справедливое распределение обязанностей и решить проблему уклонения.

В то же время будущие решения могут быть непопулярными. Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью для медиа.

В Офисе военного омбудсмена уже работает специальная группа, которая исследует возможность введения четких сроков службы. В то же время этот вопрос значительно шире простых подсчетов.

"Это же простая математика – посчитать, сколько надо мобилизовать... Но формула на самом деле значительно сложнее", – заявила Решетилова.

Речь идет не только о количестве людей, но и о справедливости мобилизации, которая включает проблемы бронирования и коррупционных механизмов.

"Нельзя паразитировать бесконечно на одних и тех же людях, их ресурс тоже заканчивается", – военный омбудсмен.

Неопределенность сроков службы является одной из причин деморализации военных и одновременно отпугивает потенциальных мобилизованных.

"Если им сказать, что вы идете служить на 2 или на 3 года, то по крайней мере так люди могут спланировать свою жизнь", – сообщила Ольга Решетилова.

Отдельно она подчеркнула необходимость изменений в подходах к ответственности, что сначала речь должна идти о наказании для тех, кто уклоняется от службы.

"Сначала должно быть усиление ответственности для уклонистов, а только потом – усиление ответственности за СЗЧ", – говорит Решетилова.

Ведь без комплексных изменений в мобилизационной политике внедрить четкие сроки службы невозможно.

