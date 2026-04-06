ПФУ ошибочно начислил жене погибшего защитника надбавку и потребовал вернуть: что решил суд

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ошибочно начислил жене погибшего защитника надбавку, а впоследствии потребовал вернуть 15 099 грн переплаты. Однако, суд отказал во взыскании, признав, что это была не счетная ошибка, а просчет самого ПФУ, поэтому женщина не обязана возвращать средства.

Об этом говорится в решении Приморского районного суда г. Одессы, опубликованном 27 марта 2026 года. Женщина состояла на учете в Пенсионном фонде и получала пенсию в связи с потерей кормильца.

В сентябре 2023 года она подала заявление о перерасчете выплат, фактически перешла с пенсии по возрасту на пенсию после потери мужа. После этого ей назначили не только основную выплату, но и дополнительную надбавку как жене умершего участника боевых действий. Также была выплачена разовая помощь ко Дню Независимости.

Однако впоследствии во время проверки оказалось, что права на такую надбавку женщина не имела. Поэтому Пенсионный фонд пересмотрел дело и определил, что за период с сентября 2023 года по февраль 2025 года возникла переплата – 15 099 гривен.

После перерасчета ПФУ официально сообщил женщине о переплате и предложил добровольно вернуть средства. Поскольку этого не произошло, фонд обратился в суд. Свою позицию учреждение обосновывало нормами Гражданского кодекса Украины, в частности статьей 1212, которая предусматривает обязанность возврата безосновательно полученного имущества.

В фонде считали, что имела место "счетная ошибка", а значит деньги подлежат возврату. Женщина категорически не согласилась с такими требованиями, в отзыве на иск она отметила:

все документы подавала честно и в полном объеме;

начисление осуществлял сам Пенсионный фонд;

никаких злоупотреблений с ее стороны не было.

Она также сослалась на статью, которая прямо предусматривает, что социальные выплаты, в частности пенсии, не подлежат возврату, если они выплачены добровольно и без ошибки в вычислениях, а также при отсутствии недобросовестности со стороны получателя.

Ключевой аргумент – ошибка Пенсионного фонда не была арифметической. То есть речь шла не о неправильных подсчетах, а о неправильном применении законодательства.

Рассмотрев материалы дела, суд встал на сторону ответчицы, там подробно разъяснили, что именно следует считать "счетной ошибкой". Отмечается, что это исключительно арифметическая неточность (например, неправильное сложение или двойное начисление), а не ошибка в применении норм права.

В этом случае работники Пенсионного фонда неправильно применили закон и безосновательно назначили надбавку. Такая ошибка не является счетной. В итоге суд отказал в удовлетворении иска, было установлено, что женщина действовала добросовестно, а переплата возникла по вине государственного органа. Таким образом, требование вернуть 15 099 гривен было признано необоснованным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Салтовский районный суд города Харькова обязал беженку заплатить за отопление квартиры, в которой она не проживает после начала полномасштабной войны, около 50 тыс. грн. Такое решение было принято по иску "Харьковских тепловых сетей".

