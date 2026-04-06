В Новороссийске дроны атаковали нефтяной терминал, а в Донецке произошел блэкаут. Фото и видео

В Новороссийске в ночь на понедельник, 6 апреля, прогремели взрывы. Как сообщается, дальнобойными дронами был атакован нефтеналивной терминал "Шесхарис".

В то же время во временно оккупированном Донецке и на остальных оккупированных территориях полностью исчез свет. Об этом сообщают росСМИ.

Атака по Новороссийску

По имеющейся информации, в порту терминала прозвучало ряд мощных взрывов, сейчас там продолжается вторичная детонация и пожары.

Заметим, что терминал "Шесхарис" является крупнейшим на юге России нефтеналивным терминалом, который входит в структуру АО "Черномортранснефть" (ПАО "Транснефть"). Объект обеспечивает прием, хранение и экспортную отгрузку нефти и нефтепродуктов на танкеры.

Информация о последствиях попадания

OSINT-аналитики проекта "КиберБорошно" утверждают, что на первом причале комплекса зафиксировано наиболее масштабное горение. Второй причал также получил сильные повреждения.

Кроме этого, горят узлы СИКН и запорная арматура трубопроводной системы, которые контролируют работу нефтеналивных причалов. Аналитики подчеркивают, что это узловая инфраструктура, которая обеспечивает коммерческий учет и распределение потоков нефти между причалами.

Зафиксированные последствия атаки означают фактическую остановку отгрузки с терминала.

Блэкаут в Донецке

Также были атакованы временно оккупированные территории Украины. В частности, на оккупированной Донетчине произошли массовые отключения электроэнергии в Донецке, Мариуполе, Макеевке и смежных городах.

В регионе, как сообщается, фиксируются перебои с электро- и водоснабжением в результате атаки БПЛА на Старобешевскую ТЭС, подконтрольную боевикам "ДНР".

В частности, сообщается об отключении света во временно подконтрольных РФ территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей.

Напомним, в ночь на 5 апреля в Нижегородской области РФ после объявления воздушной тревоги прогремели многочисленные взрывы. Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово.

Ранее сообщалось, что в российском городе Тольятти прогремели мощные взрывы. Там украинские дроны атаковали химическое предприятие "Тольяттикаучук". По предварительной информации, по заводу ударили беспилотники Ан-196 "Лютый".

Как сообщал OBOZ.UA, уже второй раз с начала месяца украинские войска нанесли удары по Алчевскому металлургическому комбинату в Луганской области. Вражеская цель была атакована дронами FP-2 компании Fire Point.

