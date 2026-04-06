Друг и союзник Орбана проиграл на парламентских выборах в Словении: кто сформирует коалицию и какие последствия для Украины и ЕС

22 марта 2026 года в Словении состоялись парламентские выборы, на которых победило "Движение за свободу", либеральная проевропейская партия действующего премьер-министра страны Роберта Голоба, заняв 29 из 90 мест в парламенте.

При этом, только на одно место меньше получили конкуренты, правоконсервативная и евроскептическая Словенская демократическая партия (СДС), лидером которой является одиозный политик Янез Янша, который считается большим другом и союзником Виктора Орбана.

Лидер партии-победителя – последовательный еврооптимист и союзник Украины

Нужно отметить, что победа партии Роберта Голоба с перевесом в 1 голос (0,68%) все же дает ему право на формирование парламентской коалиции. Положительным моментом является то, что Роберт Голоб позиционирует себя проевропейским политиком, который призывает Европу усиления ее роли на международной арене, продолжение поддержки Украины и курса на стратегическую автономию Евросоюза от США. Именно об этом говорил президент Франции Эммануэль Макрон на нынешнем Давосском форуме и получил всестороннюю поддержку многих европейских стран, в том числе Словении.

Кроме того, Голоб принадлежит к политикам, которые поддерживают идею реформирования ЕС и создания малых групп внутри Союза для быстрого принятия решений, особенно на фоне постоянных блокировок управленческих решений ЕС со стороны Венгрии и Словакии.

"Идея создания группы, добровольной группы государств, которые хотят двигаться быстрее – это может быть фактически единственным путем продвижения вперед", – отметил Голоб, призывая ко внедрению и применению подобного механизма в ЕС.

Ближайший конкурент Голоба в парламенте – евроскептик и трампист Янез Янша

При этом, ближайший конкурент Голоба, Янез Янша, уже трижды занимавший должность премьер-министра, практически полностью следует внутриполитическому курсу Виктора Орбана. В частности, он пытался ограничить финансирование единственного общественного вещателя страны RTV Slovenija, вмешивался в работу судебной власти и препятствовал назначению прокуроров в Европейский суд.

Следует упомянуть также о том, что его последние сроки на посту главы правительства Словении отличились коррупционными скандалами, которые почти довели Янеза Яншу до тюремного заключения. Кроме того, он во многом повторяет управленческий и коммуникационный стиль Дональда Трампа, активно выражая антимиграционную риторику и скептицизм относительно климатических изменений. Он был одним из первых политиков, продемонстрировавших политическую поддержку Трампу, когда тот был избран президентом.

При этом стоит отметить, что в свое время Янез Янша был одним из первых премьеров европейских стран, которые посетили Украину и выразили ей поддержку весной 2022 года вместе с лидерами Чехии и Польши. Но несмотря на поддержку Украины в начале вторжения РФ, в дальнейшем он продолжил довольно близкие политические отношения с Виктором Орбаном, который фактически инвестирует его политическую кампанию, а в случае победы его партии на выборах это означало бы для Украины усиление в Европе так называемого "лагеря Орбана", евроскептического, пророссийского и антиукраинского. Все это может стать еще одним непростым вызовом для внутреннего единства Европейского Союза.

Проблемы формирования коалиции в парламенте пока что не решены

Следовательно, для формирования правительства Роберт Голоб должен организовать коалицию, которая имеет 46 мест в парламенте Словении. Иначе говоря, ко своим 29 местам он должен найти еще 17, что примерно является объемом голосов трех других партий, попавших в парламент. Сейчас словенская пресса сообщает, что Голоб уже начал проводить переговоры с представителями партий и будет искать поддержку у всех, кроме СДС Янеза Янши.

Согласно публичным заявлениям, вероятнее всего, что "Движение за свободу" Роберта Голоба создаст коалицию со словенскими социал-демократами, "Львицей" и партией "Резница", однако это будет гарантировать лишь 45 из 46 необходимых мест в парламенте.

В то же время ряд других партий, а именно "Объединение Новая Словения", "Словенская народная партия" и "Фокус" заявили о поддержке оппозиционного правительства с СДС во главе, что даст им 37 мест. Поэтому ключевой в действующем правительстве станет партия "Демократы", руководство которой заявило, что откажется от формирования коалиции как с Робертом Голобом, так и с Янезом Яншей. Поэтому результаты формирования правительства в Словении будут зависеть от переговорных умений Роберта Голоба и компромиссов, на которые он будет готов пойти. До формирования коалиции в принятии решений парламента будет играть решающую роль партия "Демократы" и два внефракционных депутата.

Итак, можно подытожить, что победа партии Роберта Голоба стала для Европейского Союза и Украины важным сигналом об усилении проевропейского лагеря и избежание худшего сценария создания ситуативного евроскептического союза между Венгрией и Словенией. На фоне предстоящих парламентских выборов в Венгрии победа Роберта Голоба в Словении означает, что в условиях победы Орбана Венгрия и Словакия все еще будут оставаться практически изолированными в своей антиукраинской и антиевропейской риторике.