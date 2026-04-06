Напомню тем, кто забыл, что валюта в Украине имеет привычку расти скачкообразно, то есть когда таки растет, то уже достаточно быстро – где-то в полтора раза, причем иногда практически почти что сразу (если к этому не подключается тайно еще и начальство банковской системы):

5,5 – 8 – 12 – …

[18 пропустили, ибо тогда была сумасшедшая специгра "Гонтаревская", при которой в конце февраля-2015 на черном рынке доллар успешно продавался по 40 грн – такое тогда было искусственно организованное на панике "воспоминание о будущем" (кто знал заранее – неизвестно, кто ответил – никто)]

… – 27 – 40 – …

И все остальное время многоуважаемая СКВ нагло и коварно делает вид, что относительно стабильна, так что о ближайшем головокружительном прыжке она ни банковских вкладчиков, ни обладателей гривневой наличности не предупреждает.

При этом, кроме начала полномасштабной войны (условные 27-40), никаких внезапно включившихся (вроде мордорского дефолта-1998) факторов очередного резкого изменения в очередные примерно полтора раза – не наблюдалось: просто неожиданно срабатывало все, что до этого подспудно накапливалось.

Так что теоретически – "долгожданные" приблизительно 60-66 могут случиться в любой момент.

В тоже время: когда "Биг Мак" подорожал за полгода более чем на 5%, доллар подорожал менее чем на 2,5%. То есть даже доллар за едой не успевает. Потом – во время "большого скачка" – наверстывает упущенное и даже с избытком, затем снова потихоньку отстает.

Вывод один: либо тратить все, что можно потратить, либо иметь в виду неизбежность потерь. Иногда резких.