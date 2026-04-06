Блог | Скандальный глава экоинспекции Субботенко снова вписывает "найденные" в гараже миллионы в декларацию: Кабмин отводит глаза, правоохранители молчат
Т.В.О Голови Держекоінспекці Олександр Субботенко перекреслює ті часи, коли нечисті на руку чиновники ховали свої прибутки, відмивали кошти і уникали будь-якої уваги. Попри шалений скандал, розслідування ДБР та Генпрокуратури, чиновник подав нову декларацію за 2025 рік, де знову, з дивовижним спокоєм, вказав ту саму готівку.
Це виглядає як відкрита іронія над правоохоронною системою та кожним платником податків: поки триває розслідування, чиновник продовжує демонструвати мільйони, наче нічого не сталося, а уряд старанно відводить очі.
Декларація, як насмішка над українцями
Найбільш вражаючим у новій декларації Олександра Субботенка є не сама сума, а психологічний аспект її оприлюднення. Попри те, що НАЗК виявило недостовірні дані на 26,19 млн гривень, а Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження, посадовець знову вписує у документ 613 тисяч доларів готівкою.
Це не просто звітність — це демонстрація того, що чиновник почувається у повній безпеці. Подача тих самих цифр під час активного розслідування ДБР виглядає як перевірка системи на міцність: "Я показую те саме, і що ви мені зробите?". Така поведінка свідчить про повну впевненість у тому, що резонанс згасне, а цифри в паперах залишаться лише цифрами.
Бюрократичний "пінг-понг": Кабмін робить вигляд, що не бачить проблеми
Поки суспільство обурюється зухвалістю чиновника, у високих кабінетах панує "тепла ванна". Позиція Секретаріату Кабміну та Мінекономіки у цій справі нагадує класичну гру в хованки:
- Кабмін офіційно заявляє, що не знає, на яких підставах Субботенко досі на посаді.
- Мінекономіки просто ігнорує запити журналістів, немов мова йде про дрібне порушення, а не про невідповідність статків у сотні разів.
Така мовчазна згода колег та керівництва створює небезпечний прецедент. Якщо чиновник, якого підозрюють у брехні на десятки мільйонів, продовжує керувати центральним органом влади, це демотивує всю антикорупційну вертикаль. Виникає логічне запитання: навіщо НАЗК та ДБР працюють над справою, якщо уряд не робить навіть елементарних кадрових висновків?
Бідна родина на дорогому Lexus: цифри, що не сходяться
Якщо відкинути "магічну" готівку, фінансовий стан родини Субботенка виглядає як життя типових бюджетників, які дивним чином дозволяють собі столичний комфорт.
- Зарплати: Очільник інспекції отримав за рік близько 700 тис. грн, а його дружина в комунальному підприємстві — лише 55 тис. грн за весь рік.
- Транспорт: Посадовець користується Lexus RX350, який передбачливо записаний на матір.
- Побутові дрібниці: На фоні сотень тисяч доларів під матрацом, родина не гребує отримувати державний кешбек — у декларації вказано трохи більше 5 тисяч гривень таких виплат.
Такий контраст між офіційними копійками та мільйонними заначками лише підкреслює прірву між реальним життям посадовця та тим, що він намагається легалізувати.
Коротке нагадування: легенда про "бабусину заначку"
Для тих, хто забув, звідки взялися ці кошти: Олександр Субботенко пояснював походження своїх мільйонів неймовірною знахідкою. За його словами, 653 тисячі доларів він просто знайшов у гаражі померлої бабусі. Нібито гроші були накопичені ще за радянських часів під час роботи родичів за кордоном.
НАЗК вже розбило цю версію вщент:
- Бабуся працювала на рядових комсомольських посадах з мізерною зарплатою.
- Валютні операції в СРСР були кримінальним злочином.
- Жодної підприємницької діяльності родичі не вели.
Ситуація навколо Субботенка – це не просто історія про одного чиновника. Це іспит для української влади на здатність очищуватися. Поки Олександр Субботенко спокійно переписує "бабусині мільйони" з однієї декларації в іншу, а Кабмін мовчить, довіра до будь-яких реформ у сфері екології чи корупції залишається під великим питанням.