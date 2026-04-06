Т.В.О Голови Держекоінспекці Олександр Субботенко перекреслює ті часи, коли нечисті на руку чиновники ховали свої прибутки, відмивали кошти і уникали будь-якої уваги. Попри шалений скандал, розслідування ДБР та Генпрокуратури, чиновник подав нову декларацію за 2025 рік, де знову, з дивовижним спокоєм, вказав ту саму готівку.

Видео дня

Це виглядає як відкрита іронія над правоохоронною системою та кожним платником податків: поки триває розслідування, чиновник продовжує демонструвати мільйони, наче нічого не сталося, а уряд старанно відводить очі.

Декларація, як насмішка над українцями

Найбільш вражаючим у новій декларації Олександра Субботенка є не сама сума, а психологічний аспект її оприлюднення. Попри те, що НАЗК виявило недостовірні дані на 26,19 млн гривень, а Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження, посадовець знову вписує у документ 613 тисяч доларів готівкою.

Це не просто звітність — це демонстрація того, що чиновник почувається у повній безпеці. Подача тих самих цифр під час активного розслідування ДБР виглядає як перевірка системи на міцність: "Я показую те саме, і що ви мені зробите?". Така поведінка свідчить про повну впевненість у тому, що резонанс згасне, а цифри в паперах залишаться лише цифрами.

Бюрократичний "пінг-понг": Кабмін робить вигляд, що не бачить проблеми

Поки суспільство обурюється зухвалістю чиновника, у високих кабінетах панує "тепла ванна". Позиція Секретаріату Кабміну та Мінекономіки у цій справі нагадує класичну гру в хованки:

Кабмін офіційно заявляє, що не знає, на яких підставах Субботенко досі на посаді.

офіційно заявляє, що не знає, на яких підставах Субботенко досі на посаді. Мінекономіки просто ігнорує запити журналістів, немов мова йде про дрібне порушення, а не про невідповідність статків у сотні разів.

Така мовчазна згода колег та керівництва створює небезпечний прецедент. Якщо чиновник, якого підозрюють у брехні на десятки мільйонів, продовжує керувати центральним органом влади, це демотивує всю антикорупційну вертикаль. Виникає логічне запитання: навіщо НАЗК та ДБР працюють над справою, якщо уряд не робить навіть елементарних кадрових висновків?

Бідна родина на дорогому Lexus: цифри, що не сходяться

Якщо відкинути "магічну" готівку, фінансовий стан родини Субботенка виглядає як життя типових бюджетників, які дивним чином дозволяють собі столичний комфорт.

Зарплати: Очільник інспекції отримав за рік близько 700 тис. грн , а його дружина в комунальному підприємстві — лише 55 тис. грн за весь рік.

Очільник інспекції отримав за рік близько , а його дружина в комунальному підприємстві — лише за весь рік. Транспорт: Посадовець користується Lexus RX350 , який передбачливо записаний на матір.

Посадовець користується , який передбачливо записаний на матір. Побутові дрібниці: На фоні сотень тисяч доларів під матрацом, родина не гребує отримувати державний кешбек — у декларації вказано трохи більше 5 тисяч гривень таких виплат.

Такий контраст між офіційними копійками та мільйонними заначками лише підкреслює прірву між реальним життям посадовця та тим, що він намагається легалізувати.

Коротке нагадування: легенда про "бабусину заначку"

Для тих, хто забув, звідки взялися ці кошти: Олександр Субботенко пояснював походження своїх мільйонів неймовірною знахідкою. За його словами, 653 тисячі доларів він просто знайшов у гаражі померлої бабусі. Нібито гроші були накопичені ще за радянських часів під час роботи родичів за кордоном.

НАЗК вже розбило цю версію вщент:

Бабуся працювала на рядових комсомольських посадах з мізерною зарплатою. Валютні операції в СРСР були кримінальним злочином. Жодної підприємницької діяльності родичі не вели.

Ситуація навколо Субботенка – це не просто історія про одного чиновника. Це іспит для української влади на здатність очищуватися. Поки Олександр Субботенко спокійно переписує "бабусині мільйони" з однієї декларації в іншу, а Кабмін мовчить, довіра до будь-яких реформ у сфері екології чи корупції залишається під великим питанням.