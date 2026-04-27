'Я в шоке': легенда 'Динамо' сделал признание о сборной Украины

Легендарный нападающий киевского "Динамо" Игорь Беланов раскритиковал футболистов сборной Украины за игру со шведами в плей-офф отбора к ЧМ-2026. По словам обладателя "Золотого мяча" 1986 года, можно много говорить о роли тренера Сергея Реброва, но главную ответственность за фиаско его подопечные.

Такое мнение Беланов выразил в интервью порталу Sport.ua. Вице-чемпион Европы 1988 года в составе сборной СССР подчеркнул, что в поединке против Швеции футболисты "сине-желтых" не продемонстрировали должной мотивации и откровенно слабо выглядели в атаке.

"От матчей с участием сборной Украины, которые мне приходилось видеть, я в шоке. У них не было ни скорости, ни переводов, ни обводок. Взять хотя бы мартовскую игру со Швецией. В ней играли монотонно, без огонька. Вот забил один мяч Пономаренко, и это было в самой концовке. Ну, что это за игра? И это при том, что в матче такого значения нужно было идти ва-банк, врываться в чужую штрафную, бежать в атаку", – сказал Беланов.

Отметим, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила об отставке Сергея Реброва с постав наставника сборной. В организации уже определили двух главных кандидатов на его замену.

Как сообщал OBOZ.UA, в деле с отставкой Сергея Реброва в сборной Украины нашлась маленькая хитрость, за которую его раскритиковал бывший форвард "Динамо" Виктор Леоненко.

