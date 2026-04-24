Камбэк десятилетия или рука Шевченко? Стало известно, кто может возглавить сборную Украины после отставки Реброва

Александр Чеканов
Спорт Oboz
Украинская ассоциация футбола (УАФ) определилась с главными кандидатами на пост главного тренера национальной команды, который стал вакантным после отставки Сергея Реброва. Руководство федерации рассматривает украинского и иностранного специалистов, а решение должно быть принято в скором времени.

Об этом в своем Telegram-канале пишет проект "Взбирна". По его данным, на сегодняшний день сменщиком Реброва может стать опытный Мирон Маркевич или итальянец Андреа Мальдера. Оба специалиста уже имеют опыт работы с "желто-синими" и хорошо знакомы футболистам.

75-летний Маркевич уже возглавлял сборную Украины в 2010 году на условиях совмещения с постом наставника "Металлиста". Тогда он провел у руля главной команды страны четыре матча и покинул ее после конфликта президента харьковчан с руководством федерации. При этом за последние 10 лет специалист имеет лишь один активный сезон работы.

В свою очередь Мальдера входил в тренерский штаб нынешнего президента УАФ Андрея Шевченко. Итальянец был одним из ключевых ассистентов тогдашнего наставника, о нем позитивно отзываются игроки команды.

Напомним, Ребров возглавил сборную Украины летом 2023 года. За это время команда провела 34 матча, в которых одержала 16 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. На Евро-2024 "сине-желтые" заняли последние место в группе с Бельгией, Словакией и Румынией, завершив турнир после группового этапа.

Как сообщал OBOZ.UA, в деле с отставкой Сергея Реброва в сборной Украины нашлась маленькая хитрость, за которую его раскритиковал бывший форвард "Динамо" Виктор Леоненко.

