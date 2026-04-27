Теневая империя на 500 компаний: в Украине разоблачили огромный "конверт-центр" с оборотом в 18 млрд

В Украине разоблачили огромный "конвертационный центр", который работал через более 500 компаний и физических лиц-предпринимателей (ФЛП), обслуживал более 200 предприятий и мог пропустить через себя до 18 миллиардов гривен. Деньги выводили за границу через компании в Европейском Союзе (ЕС) и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а организатор схемы сейчас скрывается за пределами Украины и готовится к международному розыску.

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). Основная схема строилась на формировании фиктивного налогового кредита по НДС через операции, которые существовали только "на бумаге".

То есть реальной поставки товаров или услуг не было, однако документы оформлялись так, будто предприятия покупали продукцию, получали услуги или осуществляли крупные хозяйственные операции. Отмечается, что это позволяло клиентам искусственно уменьшать сумму налогов к уплате, минимизировать налоговые обязательства, а впоследствии обналичивать средства или скрывать их происхождение через сложные финансовые операции.

Фактически предприятия получали возможность работать "в тени", сохраняя значительные суммы вне официальной финансовой системы. Для работы схемы использовалась огромная сеть подконтрольных структур:

более 100 фиктивных предприятий;

около 400 ФОПов;

более 20 компаний-нерезидентов за рубежом.

Через эту систему проходили средства более чем 200 предприятий-клиентов, которые пользовались услугами "конвертационного центра". Именно из-за такой масштабности правоохранители называют дело фактически теневой финансовой империей, которая годами работала параллельно с официальной экономикой.

Организатор схемы, по данным следствия, сейчас скрывается за границей. Именно он координировал всю деятельность и распределял роли между участниками группы. Одни отвечали за финансовые операции, другие за бухгалтерский учет, третьи занимались регистрацией фиктивных компаний, открытием банковских счетов и поиском подставных лиц.

Отдельным направлением работы стала система вывода средств за границу. Для этого использовали более 20 подконтрольных компаний-нерезидентов, зарегистрированных в странах ЕС и ОАЭ

Деньги проходили через банковские счета и сеть обменников как в Украине, так и за ее пределами – в частности в европейских странах. После этого средства или снимали наличными, или переводили в криптоактивы, чтобы максимально усложнить отслеживание финансовых потоков.

Кроме уклонения от уплаты налогов, участники схемы также занимались "легализацией" товаров сомнительного происхождения. В частности, речь идет о горюче-смазочных материалах и нефтепродуктах, которым через фиктивные документы придавали признаки законного происхождения.

Таким образом нелегальная продукция могла попадать на рынок как полностью "чистая" с точки зрения документального оформления. По оценкам следствия, общий объем средств, которые могли пройти через схему, достигает 18 миллиардов гривен. Только по отдельным задокументированным фактам установлено уклонение от уплаты налогов на более чем 56 миллионов гривен.

Однако реальные масштабы могут быть значительно больше, ведь схема действовала минимум шесть лет и охватывала сразу несколько областей Украины. В разных регионах Украины состоялось более 40 обысков, правоохранители изъяли:

первичную бухгалтерскую документацию;

компьютерную технику;

мобильные телефоны;

более 30 устройств, связанных с фиктивными предприятиями;

банковские карты;

черновые записи;

около 40 печатей подконтрольных компаний.

Также обнаружили более 5 миллионов гривен наличными, около 300 тысяч долларов США, 20 тысяч евро и арестовали 5 транспортных средств. Сейчас о подозрении сообщено организатору, финансовому директору, бухгалтерам, вербовщику, представителям реального сектора экономики и другим участникам схемы.

Организатору сообщено о подозрении заочно, поскольку он находится за пределами Украины. Сейчас принимаются меры для его объявления в международный розыск. Четыре человека уже задержаны, а трем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

