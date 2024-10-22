'Я показываю': вратарь 'Реала' рассказал, что думает об украинце Лунине

Основной вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа позитивно оценил свою конкуренцию с украинским партнером по команде Андреем Луниным. 32-летний бельгиец отметил, что это соперничество делает лучше обоих голкиперов, но он должен доказывать свое место в стартовом составе.

Видео дня

Об этом Куртуа заявил на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", пишет портал realmadridexclusivo.com. Футболист подчеркнул, что Лунин сейчас очень непросто, ведь он получает значительно меньше игрового времени, чем это было в минувшем сезоне.

"Я показываю, что должен быть в стартовом составе на каждой тренировке, я всегда стараюсь изо всех сил. И Лунин тоже очень хорошо тренируется. Лунин – великолепный вратарь. Я стараюсь помочь ему, стать лучше, а он помогает мне. Это соперничество полезно для нас обоих. Я знаю, что ему непросто после того как он много играл в прошлом сезоне, но Лунин замечательный вратарь и будет продолжать нам помогать", – сказал Куртуа.

Ранее Лунин отметил, что доволен продлением контракта с испанским суперклубом, которое состоялось в середине сентября. В нынешнем сезоне Андрей сыграл за "Реал" два матча, в которых пропустил один гол.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин отметился фантастическим двойным сейвом в матче Лиги чемпионов с французским "Лиллем".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!