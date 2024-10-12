'Я недавно видел фотографию Усика...' Внешний вид украинца вызвал вопросы в команде Тайсона Фьюри

Менеджер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 KO) Спенсер Браун считает, что чемпиону WBA, WBO, WBC и IBO Александру Усику (22-0, 14 КО) нужно серьезно набрать в весе, чтобы победить его подопечного. Браун признался, что украинец не впечатлил его своими габаритами.

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"Я видел недавно его фото, он выглядел мелким, но он быстро набирает вес и выходит на бой в районе 102-108 кг. В последний раз Тайсон весил около 114 кг. На этот раз ему нужно быть больше, сильнее и в лучшей форме, что он и сделает. И я также думаю, что размер имеет значение, хотя в прошлый раз он был не таким большим. Всё это очень интригующе, я с нетерпением жду боя", – отметил Браун в интервью iFL TV.

Менеджер уверен, что естественная сила Фьюри заключается в том, что он весит около 124 кг.

"Когда я видел Тайсона на прошлой неделе, он выглядел как монстр, просто огромный, без капли жира. Я обнял его за плечо и подумал: 'Вау, этот человек просто невероятный'. Я думаю, именно так он должен выглядеть. В последнем бою он выглядел очень худым, длинным и высоким. Мы считали, что он выиграл бой, но это было 50 на 50. Если он улучшится на 20%, он выиграет бой легко, а если на 30%, то победа будет убедительной. В последний раз у него почти не было спаррингов из-за травмы глаза", – подытожил Браун.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), который 21 сентября защитил Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО), брутально нокаутировав Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Реванш Усика и Фьюри запланирован на 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

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