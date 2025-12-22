Зеленский анонсировал новые санкции против российских субъектов и тех, кто помогает агрессии Кремля

Президент Владимир Зеленский заявил о введении новых санкций против российских субъектов и тех, кто активно способствует агрессии РФ. По его словам, это не только граждане страны-агрессора, но и Китая.

Параллельно продолжается работа по деталям 20-го пакета санкций Евросоюза, направленная на давление энергетических активов России. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram

"Готовим до конца этого года еще несколько санкционных решений против российских субъектов и тех, кто помогает российской агрессии. Будет как минимум один пакет санкций против лиц, работающих с российской военной промышленностью, и это не только лица из России, но, в частности, и из Китая", – подчеркнул украинский лидер.

Новые санкции против сторонников агрессии Кремля

Он также проинформировал и о введении санкций в отношении лиц, которые оправдывают российскую агрессию или распространяют влияние РФ через массовую культуру, а также против спортсменов, использующих свою популярность и спортивную деятельность для прославления агрессивных действий страны-агрессора.

Вместе с тем продолжается работа с европейскими структурами относительно деталей 20-го пакета санкций Евросоюза,

"И главная задача – чтобы европейские санкции расширили давление на энергетические активы Путина и связанных с ним олигархов. Готовится также новый санкционный пакет Канады – спасибо за эту работу", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Украина и в дальнейшем будет работать над синхронизацией санкционных мер, а соответствующие решения СНБО и президентские указы будут приняты в ближайшее время.

Напомним, ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против 656 морских судов из теневого флота. Россия использовала эти суда для обхода санкций Европейского Союза, государств G7 и других.

Как писал OBOZ.UA, недавно президент Литвы Гитанас Науседа призвал усилить давление на экономику страны-агрессора и ввести ограничения против крупнейших нефтяных и газовых компаний РФ. Он отметил, что санкционная политика должна быть жесткой и направленной на самые болезненные для Москвы сектора, ведь именно такие действия способны нанести реальный удар по российской экономике.

