Один из самых популярных учителей Украины женился: как выглядит жена звезды TikTok Руслана Цыганкова

Один из самых популярных учителей Украины, звезда TikTok Руслан Цыганков, на днях женился. Об этом стало известно во время премьеры мюзикла "Жив пес Сірко", где педагог впервые появился вместе с женой и подтвердил смену семейного статуса.

Как выяснилось в комментарии для "Ранку у великому місті", брак был заключен без громких празднований и публичных церемоний. Руслан Цыганков объяснил, что они с избранницей ограничились официальной росписью, без пышной свадьбы, поскольку сейчас для этого не время.

"Не к времени свадьба, расписались и все", – сообщил Цыганков.

Педагог также рассказал, что их отношения начались в этом году. Знакомство произошло не в школе, а во время совместной рекламной работы, которая впоследствии переросла в романтическую связь.

Решение жениться, по словам Цыганкова, было взвешенным. Он отметил, что предложение сделал без пафоса, осознав желание быть рядом именно с этим человеком.

"Решил, что хочу быть рядом с этим человеком. Тихо так, спокойно сделал предложение", – добавил учитель.

Коллеги и школьники Руслана Игоревича в школе еще не знают о его женитьбе. Сам учитель признался, что новостью в образовательном коллективе он пока не делился.

Руслан Игоревич Цыганков – украинский учитель физики и информатики из Киева, волонтер и популярный образовательный блогер. Широкую узнаваемость он получил благодаря научно-познавательным видео в TikTok, где его знают как "учителя с TikTok" и по фразе "Доброе утро, мои солнышки".

