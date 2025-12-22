Почти сенсация.

Видео дня

"Падение Украины стало бы серьезной проблемой для Венгрии. Поэтому <…> мы должны достичь замечательного соглашения, чтобы этого не случилось", – сказал Орбан, агитируя за достижение мирных договоренностей для Украины.

К этому он добавил, что стабильность в соседней стране, то есть у нас, имеет большое значение для Венгрии, которая поставляет нам электроэнергию и газ.

Орбан напомнил, что Венгрия оказывает большую поддержку Украине – 44% всего импорта электричества и 58% всего импорта газа поступают сюда из Венгрии [то есть подобные объемы важны не только для покупателя, но и для поставщика].

Разумеется, маловероятно, чтобы Трамп унизительно просил Орбана о таких заявлениях. В то же время венгерский премьер как опытный трамповед обычно лучше многих знает и без подсказок, какую его позицию ожидает американский президент.

Так что подобные весьма нетипичные для Орбана высказывания говорят о том, что он (никак относительно Трампа не "автономный") уверен: в Белом доме действительно хотят не просто найти виноватых в том, что мирного соглашения не будет, а при любых обстоятельствах сделать так, чтобы оно - вопреки всему - таки было заключено.

Но есть у этого неожиданного выступления и еще один адресат - ведь это и прямой сигнал пуйлу: поддержка Венгрией мордора не безусловна и не бесконечна, ибо Трамп дороже.

Поэтому, дорогой болван, останавливайся, не нужно, мол, "нас с Трампом" излишне дразнить. Первое, так сказать, венгерское предупреждение…