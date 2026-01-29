НБУ впервые за долгое время изменил учетную ставку: что теперь будет с курсом доллара и кредитами в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) впервые за 10 месяцев снизил учетную ставку – на 0,5 процентного пункта, с 15,5% до 15%. Как считают в банковском секторе, ожидаемое снижение "учетки" станет первым шагом к тому, что ставки по кредитам в Украине в перспективе могут снизиться также на 0,5%. Депозиты в гривне, как ожидается, в целом сохранят доходность, а сама украинская валюта останется стабильной к доллару и другим инвалютам.

Решение о новом уровне учетной ставки вступит в силу с 30 января, сообщает пресс-служба НБУ. Отмечается, что снижение будет способствовать "дальнейшей адаптации экономики к вызовам войны", в частности поддержит динамику кредитования, которое в последние годы росло темпами более 30% г/г.

"В то же время монетарные условия будут достаточно жесткими, чтобы поддерживать стабильность валютного рынка и снизить инфляцию до целевого показателя в 5%", – отметили в НБУ.

Это первое за долгое время изменение учетной ставки. Последний раз ее пересматривали еще в марте-2025, когда состоялось третье повышение подряд. До того ставку поднимали в декабре 2024 года (на половину процентного пункта, до 13,5%) и в конце января-2025 (до 14,5%). А еще перед этим НБУ 7 раз подряд снижал "учетку" – с июля-2023 по июнь-2024 (до 13%).

В то же время Нацбанк обещает гибко реагировать на ситуацию в будущем. Если риски для ценовой стабильности вырастут, регулятор будет воздерживаться от снижения учетной ставки, а при необходимости "будет готов принять дополнительные меры".

Как объяснил в комментарии OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов, снижение учетной ставки стало первым шагом к изменению банками процентов по кредитам и депозитам. Их пересмотрят не сразу, реальное снижение для клиентов будет возможно при снижении учетной ставки до 14,5-14%. В таком случае:

средние ставки по кредитам могут снизиться на 1-1 ,5 п.п., для малого бизнеса – до 14-16,5% годовых;

гривневые депозиты могут приносить 14-15% годовых;

ключевую роль будут играть госпрограммы и конкуренция между банками.

"Если учетная ставка будет снижаться, это синхронно скажется и на стоимости других монетарных инструментов, в частности депозитных сертификатов НБУ. Такие изменения будут постепенно корректировать тренды в депозитном сегменте: ставки по гривневым вкладам, вероятно, несколько снизятся. Но для вкладчиков арифметика простая: доходность депозита должна перекрывать инфляцию и налоговую нагрузку. Если инфляция будет на уровне 9,7-10%, с учетом налогов на проценты (23%) ставки по гривневым вкладам должны стартовать примерно с 13% годовых. Но учитывая опыт прошлых лет, граждане будут "искать" депозиты, ставки по которым будут на 1-2 п.п. выше", – объяснил Мамедов.

Он также напомнил, что в госбюджете заложен средний курс доллара на уровне 45,7 грн/долл., а в первом полугодии 2026 года ожидаются колебания в пределах 42,8-43,5 грн/долл. Это снижает девальвационные ожидания и поддерживает интерес к гривневым инструментам.

"Доверие к гривне – ключевой актив депозитного рынка. Банки уже научились работать с ней системно", – подытожил Мамедов.

