'Я был в шоке'. Брат Фьюри пересмотрел бой с Усиком и сделал откровенное признание

Шейн Фьюри, брат бывшего чемпиона Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) признался, что после пересмотра поединка с Александром Усиком (22-0, 14 КО), поменял свое решение о победителе. 18 мая в Эр-Рияде Усик победил Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

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"После боя я вышел на ринг и сказал Усику: "Молодец, Усик, ты замечательный человек, и в следующий раз будет лучше", потому что у них был реванш. Я был в шоке, когда объявили вердикт. Я был уверен до последнего момента в положительном результате и думал, что Тайсон выиграл, но после просмотра боя я понял, что выиграл Усик. Я пересмотрел бой, и поменял свое мнение", – цитирует Шейна Фьюри iFL TV.

Брат экс-чемпиона уверен, что бой был очень близким, но те раунды, которые выиграл Тайсон, он выиграл с большим преимуществом и нанес ему серьезный урон.

"А раунды, которые выиграл Усик, были менее явными. До девятого раунда можно было отдать большие раунды Тайсону. В восьмом раунде Усик попал Тайсону по носу, что его дезориентировало, он потерял концентрацию и получил нокдаун. Это тяжелая весовая категория, такое бывает", – подытожил Шейн.

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