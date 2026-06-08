"Высочайший класс": тренер Дании восхитился украинцами после их реакции на инцидент с Эриксеном

Главный тренер сборной Дании по футболу Брайян Ример выразил благодарность игрокам и болельщикам сборной Украины за их реакцию после того, как полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча между национальными командами. Наставник хозяев отметил искренность эмоций и поддержки со стороны "сине-желтых" и их болельщиков.

Видео дня

Об этом Ример заявил в комментарии журналистам, пишет портал Tribuna.com. Специалист подчеркнул, что все участники матча в Оденсе были шокированы инцидентом, произошедшим на 66-й минуте встречи, однако мгновенно отреагировали на произошедшее, сделав все для безопасности самого Эриксена.

"Знаете, это вызывает огромное уважение, и я ни в коем случае не воспринимаю это как должное. Думаю, мы никогда не сможем отблагодарить их в полной мере за то, как они себя повели. Я сейчас даже не о решении прекратить матч, а об их искреннем сочувствии. Об их мгновенной реакции в момент, когда вокруг Кристиана образовался защитный круг. О поведении всего стадиона. То, как они поддержали нас и с первой же секунды дали понять: "Мы готовы помочь всем, чем необходимо". Это свидетельствует об их высочайшем человеческом классе", – сказал Ример.

Главные истории дня

Сам Эриксен выступил с первым заявлением об инциденте в матче с украинцами, успокоив болельщиков. Кроме того, очевидцы сняли видео того, что произошло с футболистом.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известны подробности инцидента с Кристианом Эриксеном во время матча Дания – Украина и роли наших ботлельщиков.

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