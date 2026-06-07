Матч Дания – Украина досрочно завершен из-за несчастья на футбольном поле. Видео

Товарищеский матч в Оденсе между футбольными сборными Дании и Украины прерван на 65-й минуте после того, как лидер датской сборной Кристиан Эриксен потерял сознание.

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Позже футболист пришел в сознание. Команда ждет скорой помощи, которая должна подъехать к стадиону.

Игрок смог сам подняться и направиться к медикам. Его срочно отвезти в больницу.

Главный арбитр встречи Сигур Крингстад принял решение досрочно завершить поединок. На момент остановки игры счет был 2:1 в пользу хозяев.

После финального свистка главный тренер сборной Дании Брайн Ример собрал всех футболистов в круг, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию.

В трансляцию лишь попало начало эпизода, когда Эриксен схватился за сердце. После этого камера трансляции снимала Андреа Мальдера, а затем режиссеры отказались показывать случившееся, демонстрируя все время пустые ворота.

Напомним, что в 1-м туре Евро-2020 Кристиан Эриксен в конце первого тайма с Финляндией потерял сознания и упал лицом на поле.

Футболисту пришлось делать закрытый массаж сердце и использовать дефибрилятор.

После восстановления Эриксену имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.

2 декабря Кристиан Эриксен вернулся к тренировкам в составе своей бывшей команды — датского клуба "Оденсе".

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