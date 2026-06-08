"Сделал именно то": Эриксен выступил с первым заявлением об инциденте в матче с Украиной

Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен впервые прокомментировал инцидент, который с ним произошел во время товарищеского матча с Украиной. 34-летний полузащитник рухнул на газон в середине второго тайма, потеряв сознание, и был госпитализирован в больницу Оденсе.

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На своей странице в социальной сети Instagram Эриксен успокоил поклонников футбола, отметив, что чувствует себя хорошо. Игрок немецкого "Вольфсбурга" также призвал не сравнивать ситуацию с той, которая произошла во время чемпионата Европы 2020 года, когда он также внезапно упал на поле.

"Хочу сообщить всем, что со мной все хорошо и я дома с семьей. Как вы, наверное, знаете, разряд моего имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД) сильно повлиял на меня и мою семью, но я хочу заверить всех, что это была совсем другая ситуация, чем та, что произошла в 2021 году. Я чувствую себя хорошо. Помимо благодарности за поддержку и помощь всех игроков и медицинской команды на поле, я также невероятно благодарен врачам, которые заботились обо мне и моем сердце на протяжении многих лет. Благодаря их профессионализму мой ИКД сделал именно то, для чего был предназначен: защитил меня, когда это было необходимо", – прокомментировал датчанин.

Накануне врач сборной Дании сделал заявление о состоянии Кристиана Эриксена после того, как тот потерял сознание в матче с Украиной. Кроме того, очевидцы сняли видео того, что произошло с футболистом.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известны подробности инцидента с Кристианом Эриксеном во время матча Дания – Украина и роли наших ботлельщиков.

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