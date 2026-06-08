Именно украинские болельщики: стало известно, что происходило во время инцидента с Эриксеном в матче Дания – Украина

Инцидент с лидером сборной Дании Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время товарищеского матча с Украиной, вызвал настоящий шок на трибунах стадиона в Оденсе. 34-летний футболист рухнул на газон в середине второго тайма, после чего встреча была немедленно остановлена.

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Сразу после того, как Эриксен упал на газон, над ареной повисла тишина, пишет портал Bold.dk. Однако, когда игрок сборной Дании поднялся именно фанаты "сине-желтых" начали скандировать фамилию полузащитника в знак его поддержку. Заряд тут же подхватили и поклонники хозяев. Все 14 тысяч болельщиков несколько секунд не умолкали, когда Кристиану все еще оказывали медицинскую помощь.

После этого полузащитник немецкого "Вольфсбурга" сам покинул поле. Он хотел встретиться со своей семьей, чтобы успокоить жену и детей. Его доставили в университетскую больницу Оденсе, где он был госпитализирован для дальнейшего обследования.

Важно отметить, что это уже не первый инцидент с Эриксеном. Во время чемпионата Европы-2020 он пережил остановку сердце в конце первого тайма матча с Финляндией. После этого датскому футболисту установили кардиостимулятор. Через семь месяцев Кристиан возобновил карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, врач сборной Дании сделал заявление о состоянии Кристиана Эриксена после того, как тот потерял сознание в матче с Украиной. Кроме того, очевидцы сняли видео того, что произошло с футболистом.

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