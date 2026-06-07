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Очевидцы сняли, что случилось с Эриксеном в матче Дания – Украина: появилось детальное видео с трибун

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,7 т.
Очевидцы сняли, что случилось с Эриксеном в матче Дания – Украина: появилось детальное видео с трибун
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В товарищеском футбольном матче Дания – Украина лидер датской сборной Кристиан Эриксен в начале второго тайма потерял сознания. Этот момент не вошел в эфир, а дальнейшие действия футболистов и врачей режиссер трансляции сознательно не показал.

Очевидцы на трибунах засняли первые секунды случившегося на поле стадиона в Оденсе. На кадрах виден лежащий футболист, а также скорая помощь, которая его затем увезла в больницу.

Напомним, что в 1-м туре Евро-2020 Кристиан Эриксен в конце первого тайма с Финляндией потерял сознания и упал лицом на поле.

Момент трагедии

Футболисту пришлось делать закрытый массаж сердце и использовать дефибрилятор.

Одноклубники футболиста были в шоке

После восстановления в июне 2021-го Эриксену имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.

Жена Эриксена

2 декабря 2021 года Кристиан Эриксен вернулся к тренировкам в составе своей бывшей команды — датского клуба "Оденсе".

Кристиан Эриксен

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