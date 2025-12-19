'Вышла в сектор и...' Самая красивая легкоатлетка Украины впервые призналась, почему без результата вылетела с Олимпиады

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко призналась, что ей следовало пропустить Олимпийские игры 2024 года в Париже, где она вылетела с турнира без результата. Спортсменка, которую называют самой красивой легкоатлеткой страны, призналась, что находилась тогда не в лучшей физической и психологической форме.

Видео дня

Об этом Левченко заявила в интервью YouTube-каналу известного украинского журналиста Александра Глывинского. По словам девушке, "баранка" в столице Франции стала для нее первой в карьере, но не поехать на сам турнир она не решилась из-за давления и страха пропустить такой важный старт.

"В Париже я сделала первую "баранку" в своей жизни. Я вышла в сектор, всех увидела и покинула его. Это была моя третья Олимпиада. Почему так случилось? У меня не складывался летний сезон, я не полностью восстановилась физически и психологически. Если честно, нужно не бояться делать паузы. На меня давило, что это Олимпиада. Возможно, не стоило на нее вообще ехать. Просто трудно сказать, что ты не поедешь и все. И это у меня внутри давление", – сказала Левченко.

Ранее Юлия рассказала о своей свадьбе, которая состоялась за несколько дней до начала Олимпийских игр в Париже. Отметим, что в 2025 году Левченко перезагрузила свою карьеру и впервые за пять лет прыгнула два метра.

Как сообщал OBOZ.UA в июне-2025 Юлия Левченко выиграла турнир в Польше, что стало для нее первым "золотом" на международных соревнованиях за два года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!