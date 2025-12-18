Самая красивая легкоатлетка Украины рассказала о своей свадьбе с 'многолетним женихом'

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко, которую называют самой красивой легкоатлеткой страны, призналась, что решение пожениться после десяти лет отношений было принято спонтанно и без пышных церемоний. Спортсменка рассказала, как война, локдауны и служба отца мужа на фронте годами откладывали свадьбу.

Левченко отметила, что предложение руки и сердца получила еще в 2019 году, однако реализовать его долго не удавалось. Все изменилось в 2024-м, когда она сама инициировала разговор о браке.

"И уже в 2024 году я ему говорю: "Слушай, мы так никогда и не найдем повода отпраздновать нашу свадьбу. Давай просто распишемся". Говорю: "Я то я уже хожу с тобой... не знаю, как это называть: парень — как-то неудобно, потому что уже десять лет парень. Жених – тоже уже несколько лет так". Говорю: "Давай", – призналась 28-летняя уроженка Бахмута в эфире Youtube-канала Гливинський Pro Sport.

По словам спортсменки, сначала пара планировала камерную церемонию только вдвоем, но все изменилось из-за редкой возможности пригласить отца мужа, который служит на передовой.

Когда он смог приехать в Киев на короткий отпуск, решение приняли мгновенно и назначили роспись на конкретный день. В итоге на церемонии появились родители, друзья и тренер, хотя событие проходило в будний день и готовилось в спешке.

Левченко призналась, что сначала даже не собиралась надевать свадебное платье, но в последний момент передумала и ни разу об этом не пожалела. Она вспоминает, как буквально за один визит в самый простой магазин выбрала платье и купила его сразу. "Коли я побачила себе в дзеркалі в сукні нареченої, навіть без макіяжу, це були дуже круті відчуття", — призналась легкоатлетка.

Свадьба получилась небольшой и камерной, но, по словам Левченко, абсолютно настоящей. Она подчеркнула, что сейчас, проходя мимо свадебных витрин, не испытывает ни капли сожаления, потому что все важное в тот день уже случилось.

Напомним, что серебряная призерша чемпионата мира по легкой атлетике и одна из самых красивых спортсменок планеты вышла замуж за 10 дней до старта Олимпиады-2024 в Париже. 16 июля мужем известной прыгуньи в высоту стал бегун на длинные дистанции Юрий Кищенко, после начала полномасштабного вторжения защищавший свою страну с оружием в руках.

