'Мы тебя дисквалифицируем': на украинскую теннисистку посыпались угрозы из-за слов о России

Женская теннисная ассоциация (WTA) продолжает оказывать давление на украинку Александру Олейникову за ее позицию в отношении войны в родной стране. Организация угрожала спортсменке дисквалификацией после того, как она жестко раскритиковала первую ракетку мира Арину Соболенко и россиянок, которые поддерживают агрессию РФ.

Об этом Олейникова рассказала в интервью порталу benrothenberg.com. По словам 25-летней киевлянки, руководство WTA замалчивает войну в Украине и фактически поддерживает позицию россиянок и беларусок, а вместо помощи украинкам требует от них молчать и цензурирует их интервью.

"В целом тема войны очень сильно цензурируется. Я видела, что мои интервью обрезали – примерно 90 процентов того, что я говорила. Мой отец – в армии. Мой парень – в армии. Я много лет путешествовала сама, и теперь, когда приезжаю на турниры – после всего, что переживаю в контексте войны в Украине, – организация давит на меня. Из-за того, что мне не позволяли говорить – "мы тебя оштрафуем", "мы тебя дисквалифицируем" и все такое – мне было очень тяжело. В какой-то момент я даже хотела дистанцироваться от публики", – поделилась эмоциями Олейникова.

