'Выезжают все кому не лень. Сюр': Милевский обматерил экс-вратаря сборной Украины за посещение боя Усик – Дюбуа

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский жестко раскритиковал своего многолетнего партнера по "бело-синим" и сборной Дениса Бойко. Экс-нападающий резко отреагировал на фото украинца со стадиона "Уэмбли" во время боя Александра Усика (24-0, 15 КО) и Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

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В своем Telegram-канале Милевский, не стесняясь в выражениях, прокомментировал выезд Бойко из Украины во время войны. Уроженец Минска, который выступал за нашу национальную команду, выразил недоумение по поводу того, как многие спортсмены выезжают за границу, опубликовав фото Бойко.

"Поехал в джокер всех обманывать. Представляю, сколько было бы хейта и комментариев, если бы мы с Александром Алиевым выставили фото с "Уэмбли". Выезжают просто все кому не лень, б***ь. Вот этот Вася, куда он поехал, б***ь? Как он выехал? Поехал джокер всех дурить, всех обманывать. Кому не лень – все ездят. Ну это нормально, пацантре? Сюр", – сказал Милевский.

Отметим, что перед боем Усика и Дюбуа футболист сборной Украины Михаил Мудрик озадачил соотечественников реакцией на клич "Слава Украине!". Отметим, что, кроме Михаила, на вечере бокса в Лондоне были замечены и другие украинские футболисты – легендарный Андрей Шевченко, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, защитник "Борнмута" Илья Забарный.

Напомним, наш соотечественник нокаутировал британца в пятом раунде боя. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. В свою очередь, ветеран бокса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) попросил Александра больше не драться с британцами.

Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А британский супертяж Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне.

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