Знаменитый футболист сборной Украины, завершивший карьеру, похвастался свободным выездом за границу в Лондон на бой Усика. Фотофакт

Бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко, который завершил карьеру в марте этого года, похвастался свободным выездом за границу в Лондон на бой Усика. 37-летний киевлянин выложил у себя в Instagram фото с певицей Надеждой Дорофеевой и футболистом Шахтера Валерием Бондарем с женой Дашей Савиной.

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На снимки бурно отреагировал Артем Милевский. Бывший одноклубник Бойко не смог сдержать эмоций, комментируя увиденное.

"Хочу поделиться мыслями по поводу одной ситуации. Если бы мы с Санычем [Александр Алиев - ред.] выложили фото с "Уэмбли", то представляю, сколько было бы негатива и хейта. Комментарии полились бы со всех сторон: "Куда он поехал?", "Как он выехал?", "Опять этот Джокер всех дурит и обманывает". Такое ощущение, что у нас каждый второй – эксперт и моралист, который считает своим долгом высказаться. Но самое интересное – ездят все, кому не лень. И всё это считается нормой. Все свободно передвигаются, выкладывают фото, видео, сторис. Но если это делаю я — начинается шквал возмущения", – рассказал Артем у себя в Telegram-канале.

Милевский подчеркнул, что все, кто в это непростое время уехали из Украины, должны иметь, хотя бы уважение к другим.

"Не выставляй это показательно, не бросайся фотками. Потому что в итоге это выглядит как настоящее позорище. Приехал, показал, что можешь себе позволить — и уехал. Без сочувствия, без такта, без элементарного понимания ситуации. В который раз убеждаюсь — в этом человеке нет ни глубины, ни совести", – подытожил Артем Милевский.

Отметим, что именно Дорофеева исполняла гимн Украины на шоу Усик – Дюбуа 2.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (24-0, 15 КО) победил в реванше 27-летнего обладателя титула IBF Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) и второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом все. 12-раундовый бой на лондонском стадионе "Уэмбли" завершился в пятом раунде нокаутом.

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