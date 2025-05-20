'Выбросить кучу денег. Что это вообще?' Леоненко разнес сборную Украины и Реброва

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко жестко раскритиковал участие сборной Украины в товарищеском турнире Canadian Shield. Эксперт отметил, что не видит смысла для нашей команды играть на полях Канады после окончания тяжелого клубного сезона.

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Такое мнение Леоненко выразил в интервью порталу sport-express.ua, оценивая состав, который наставник сборной Сергей Ребров огласил на этот турнир. По словам экс-нападающего, участие в этом соревновании в другом часовом поясе не нужно даже самим футболистам, а тренеру стоило собрать команду в Украине.

"Этот турнир нахрен никому не нужен, даже футболистам, которые в отпуске будут. Он Реброву только нужен, чтобы на игроков посмотреть. Что это вообще за турнир такой в Канаде? Почему вы его рядом с Марсом не организовали или в Австралии? Лучше бы Ребров в Украине сыграл, вызвав игроков из УПЛ, иностранцев он и так знает. В соперники можно смело брать U-19, молодежку, клубы из Первой и Премьер-лиги. Можно два состава брать и смотреть. Так нет – надо выбросить кучу денег и в Канаду переться!" – эмоционально высказался Леоненко.

Отметим, что в Канаде украинская сборная сыграет с хозяевами 7 июня и новозеландцами – 10-го.

Как сообщил OBOZ.UA, искусственный интеллект спрогнозировал, что сборная Украины не сможет пробиться на чемпионат мира 2026 года напрямую, выиграв отборочную группу.

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