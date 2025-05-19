Только один форвард: Ребров объявил странный состав сборной Украины на матчи в Канаде

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав национальной команды на июньский тренировочный сбор, в рамках которого "сине-желтые" сыграют два товарищеских матча в Канаде. Наставник включил в основной список 26 исполнителей, среди которых всего один форвард.

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Об этом говорится на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). Ребров вернул в команду защитника Евгения Чеберко, который свой единственный матч за "сине-желтых" сыграл еще 10 октября 2020 года. Также в состав попал полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко, который пока ни разу не появлялся на поле в составе национальной команды.

Дебютные вызовы получили защитник "Александрии" Александр Мартынюк и полузащитник "Динамо" Николай Михайленко. Отсутствуют в составе форвард "Ромы" Артем Довбик и лучший бомбардир чемпионата Украины Владислав Ванат. Также Ребров внес четырех игроков в резервный список.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – "Шахтер" Донецк), Владислав Дубинчак, Александр Тымчик (оба – "Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Александр Мартынюк ("Александрия"), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров ("Плимут", Англия), Евгений Чеберко ("Коламбус Крю" Колумбус, США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Николай Михайленко, Александр Пихаленок, Владислав Кабаев (все – "Динамо" Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина, Артем Бондаренко (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье" Житомир), Иван Калюжный ("Александрия"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).

Нападающий: Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция).

Резервный список

Георгий Бущан ("Аль-Шабаб" Эр-Рияд, Саудовская Аравия), Александр Сваток ("Остин", США), Ефим Конопля, Дмитрий Крыськив (оба – "Шахтер" Донецк).

Отметим, что в Канаде украинская сборная сыграет с хозяевами 7 июня и новозеландцами – 10-го.

Как сообщил OBOZ.UA, искусственный интеллект спрогнозировал, что сборная Украины не сможет пробиться на чемпионат мира 2026 года напрямую, выиграв отборочную группу.

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