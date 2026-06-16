"Все хотели бы посмотреть": олимпийский чемпион рассказал, какой финал ЧМ-2026 ждут футбольные фанаты и кто является "темной лошадкой"

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, который в свободное время смотрит футбол и уже много лет является болельщиком донецкого "Шахтера", поделился своим прогнозом на чемпионат мира 2026 года в Северной Америке. По мнению спортсмена, Португалия Криштиану Роналду имеет все шансы дойти до финала, хотя он болеет за другую сборную и многолетнего ярого соперника КриРо.

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"В футболе я – -любитель. Не то чтобы я, как говорится, разбирался в этой теме (улыбается). Я просто люблю наблюдать. Однако думаю, что всем фанатам хотелось бы посмотреть финал: Португалия – -Аргентина. Месси против Роналду. Я искренне болею за Месси и за Аргентину, но понимаю, что Франция и Португалия тоже очень сильны. И мне почему-то так кажется, что Испания – — такая "темная лошадка" чемпионата", — – считает Верняев.

"Но я думаю, что в финале встретятся Португалия – Франция. Все видят Францию в финале? Ну, у Португалии, извините, там тоже, дай Бог, состав. Я не знаю, как у них там будет с Роналду, потому что он, конечно, может и реализовать что-то супернеобычное... Однако кто-то говорит, что у них в команде какие-то там конфликты, другие говорят, что нет. Я, конечно, точно не знаю. Поэтому, как сказал Андрей Пятов, мы смотрим классный, яркий футбол и ждем, когда Украина туда попадет, и мы будем за нее болеть", — – добавил гимнаст.

А по поводу неудобного для Европы времени, ведь ряд матчей проходит ночью или рано утром, Олег ответил так: "Планирую смотреть только те прямые трансляции, которые не мешают режиму. Потому что у нас в августе чемпионат Европы, мы тренируемся и, дай Бог, я смогу подготовиться. Это мне важнее. Это мой приоритет".

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