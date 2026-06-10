'Не думаю, что это пустые слова': полузащитник сборной Украины поделился впечатлением от нового тренера и дал прогноз на чемпионат мира-2026

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко дал свой прогноз на победителя чемпионата мира по футболу-2026 и объяснил, почему будет болеть за Португалию и Криштиану Роналду. Чемпион УПЛ также поделился мыслями о новом главном тренере национальной команды Андреа Мальдеру.

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В комментарии OBOZ.UA Бондаренко признался, будет ли смотреть мировой форум в Северной Америке, ведь время начала большинства матчей довольно неудобное. Тем более, что Сергей Ребров не смог вывести на мундиаль нашу сборную.

– Очень жаль, что наша сборная не квалифицировалась на чемпионат мира, но такой футбол – порой ты выигрываешь, порой проигрываешь. Я думаю, что сейчас, с новым тренером у сборной Украины есть все перспективы на светлое будущее.

– Многие говорили, что именно футболисты хотели бы видеть тренером сборной именно итальянца Андреа Мальдеру. А что вы можете о нем сказать?

– Очень позитивный, очень открытый человек. С такими взглядами на футбол – очень современными и очень тактическими. Очень много тактики учил нас эти 10 дней. Поэтому действительно очень понравилось и остались очень приятные впечатления.

– Говорят, что он итальянец с украинской душой.

– Я думаю, это можно заметить за эти 10 дней: как он относится к болельщикам, как он говорит в интервью, и вот сейчас посещал госпиталь. Поэтому я не думаю, что это пустые слова от него. Я думаю, видно, как он переживает и за нашу страну, и за сборную.

– Возвращаясь к чемпионату мира... Не было такого: не попали, значит и смотреть не буду? Тем более, что расписание матчей для Европы очень неудобное.

– Ну, кстати, из-за того, что играют ночью, то действительно сложновато смотреть. Я пока не знаю, как буду с этим бороться, потому что у меня режим очень строгий. Но то, что будут интересные матчи, это факт.

– Кто ваши фавориты?

– Я болею за Португалию.

– Чтобы Криштиану Роналду наконец выиграл чемпионат мира и мог спокойно уйти?

– Да-да, чтобы уже закрыть эту тему. А фаворитом турнира я бы поставил бы Испанию. Почему? Ну, все-таки футбольная страна. И вот такое мое видение.

– Вот вы болеете за Португалию. В международных матчах играли против представителей этой сборной. Возможно, с кем-то поддерживаете контакт?

– Нет, нет вообще никаких контактов, только с украинцами (улыбается).

– Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира, на ваш взгляд?

– Думаю, что Килиан Мбаппе.

– Чемпионат мира состоится в Америке, в том числе и в США, где футбол для большинства остается лишь второстепенным соккером, будет ли на ваш взгляд, настоящий интерес к первенству?

– Мне кажется, да. Всегда к чемпионатам мира есть интерес. Когда играет национальная сборная любой страны, то огромный интерес. Думаю, что будут и полные стадионы. Мне кажется, что будет аншлаг.

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