Самым трогательным моментом первых дней чемпионата мира по футболу-2026 стал гол мексиканского нападающего Рауля Хименеса, который в матче-открытии забил второй мяч в ворота сборной ЮАР (2:0). 35-летний нападающий английского "Вулверхэмптона" в свое время едва не умер на футбольном поле, но все равно вернулся и все-таки смог впервые забить на мундиале на своем четвертом турнире. А затем форвард не сдержал слез, поскольку посвятил этот гол отцу, который весной ушел из жизни.

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Воспитанник футбольной школы столичной "Америки" Хименес дебютировал на чемпионате мира еще в 2014 году и, хотя вернулся домой без голов в чужих воротах, заинтересовал мадридский "Атлетико" и переехал в Испанию. В дальнейшей карьере Рауля были португальская "Беника" и английский "Вулверхэмптон", он выиграл с Мексикой Золотой кубок КОНКАКАФ, а также участвовал в чемпионатах мира 2018 и 2022 годов. Но с мундиалей обычно достаточно результативный нападающий возвращался без голов.

Правда, последних двух чемпионатов мира в жизни Хименеса могло и не быть, как, в общем-то, и самой дальнейшей жизни, если бы 20 ноября 2020 года британские врачи немного ошиблись или сработали недостаточно быстро.

В тот день в конце осени "Вулверхэмптон" мексиканца играл на "Эмирейтс" против "Арсенала". До воскресного матча того сезона Рауль забил четыре гола в девяти матчах АПЛ, а в октябре подписал новый четырехлетний контракт с "Волками". На пятой минуте встречи "канониры" подавали угловой, Хименес как раз вернулся к своим воротам и пошел на верховой мяч после навеса. И в этот момент столкнулся головой с защитником "Арсенала" Давидом Луисом.

"Я не видел удара, но слышал его", — – вспоминал жуткий эпизод нападающий "Вулвз" Педро Нето. На пустом стадионе, где из-за пандемии не было зрителей, звук столкновения прозвучал очень громко.

Рауль упал в своей штрафной и не двигался, на что сразу же обратили внимание его партнеры и вызвали врачей. Нападающий потерял сознание прямо на поле, где медики сразу дали ему кислород, а затем унесли на носилках и сразу отвезли в больницу.

Каждая минута могла стать решающей. Мексиканский форвард получил перелом черепа и внутреннее кровоизлияние, из-за которого потребовалась срочная операция, поскольку мозг подвергся сильному давлению.

"Слышишь "красный код". Это был плохой момент. Какова была реакция? Паника, паника, паника. Можно было увидеть обеспокоенные лица товарищей по команде. Это была серьезная ситуация. Это ужасно и страшно", — признался тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту в интервью " – ".

А когда футболист наконец пришел в себя, он узнал, что его фактически вытащили из того мира: "С самого первого момента хирурги и врачи рассказали мне, что произошло, и объяснили все риски. Иногда это не то, что хочется слышать, но такова их работа. Они сказали мне, что настоящее чудо в том, что я вообще выжил".

При этом Хименес до сих пор не помнит момент столкновения – после прибытия на стадион была раздевалка, затем выход на поле, а дальше – пустота и смутные воспоминания из больницы. И все это время рядом с ним была его возлюбленная, мексиканская актриса Даниэла Бассо, которая до отношений с футболистом активно снималась у себя на родине в сериалах, а затем отправилась с ним в Великобританию и подарила ему двоих малышей.

"Мы очень переживали, когда это произошло. Мы сразу поняли, что это ужасное столкновение головами. Но просто надеемся и молимся, чтобы все было хорошо, потому что это то, чего мы никогда не хотим видеть. Сейчас он с нужными людьми, и это самое главное. Он в больнице и, по всем данным, находится в сознании и дышит", — – рассказывал капитан "Вулвз" Конор Коуди.

К счастью, врачи хорошо сделали свое дело, и мексиканский нападающий начал понемногу поправляться. Однако рана после операции заживала дольше, чем прогнозировали. На реабилитацию ушли месяцы, и, конечно же, сначала не было даже речи о продолжении карьеры.

Доктор Майкл Грей из Университета Восточной Англии в комментарии британским СМИ отмечал, что перелом черепа – это, конечно, страшно, но более серьезные проблемы обычно связаны с тем, что происходит с тканями под ним. Поэтому с точки зрения восстановления сам перелом является меньшей проблемой: "Кости начинают срастаться в течение двух-трех недель, а примерно через шесть недель снова становятся более-менее прочными".

Однако, несмотря на все возможные риски, Рауль еще не собирался покидать футбольное поле. Полгода он восстанавливался самостоятельно, а летом 2021 года вернулся в основную группу. Примером для команды и самого Рауля был чешский вратарь Петр Чех, который также перенес перелом черепа, но после этого еще много лет выступал на высшем уровне в защитном шлеме. В то время Хименес решил ограничиться специальной повязкой.

"Он хорошо восстановился после перелома, только будет носить защитную повязку, чтобы прикрывать зону костной травмы до конца своей карьеры", — успокаивал всех врач "Волков" Мэтт Перри ( – ). Рауль вернулся на поле и снова забивал, а затем принес "Вулвз" почти 6,5 миллионов евро за трансфер в "Фулхэм", где в течение трех сезонов и 98 матчей забил 28 мячей. А летом, накануне ЧМ-2026, решил снова присоединиться к "Волкам", чтобы помочь им вернуться в Премьер-лигу.

В марте 2026 года Рауля ждал еще один удар судьбы –, из-за рака поджелудочной железы он потерял своего отца, который поддерживал сына в самые сложные моменты. Они обзванивались перед каждым матчем. А теперь в честь своего самого близкого человека после забитого гола Хименес поднимает руки вверх и указывает на небо. Точно так же нападающий поступил и после своего первого гола на чемпионатах мира в матче открытия Мексика- – -ЮАР (2:0).

Семья Хименеса принесла на матч специальную футболку с 9-м номером, на которой было написано: "Всегда рядом, твой папа". А Рауль наконец-то сломал проклятие ЧМ, при этом снова пошел в верховую борьбу и забил головой. А потом посвятил гол отцу и не сдерживал слез.

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