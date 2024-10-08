'Все зависит от...' Сын российской легенды бокса оценил реванш Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в среднем весе Тим Цзю (24-1, 17 КО) выразил уверенность в том, что результат реванша Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) будет зависеть исключительно от формы британца. Сын легендарного россиянина Кости Цзю отметил, что Цыганский король, как называют боксера из Манчестера, плохо подстроился под план украинца в первом бою.

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Об этом Цзю-младший заявил в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. По его убеждению, Усик рассчитывал измотать соперника в первой половине боя, однако Тайсон был к этому готов. Австралиец отметил, что Фьюри прекрасно двигался на ногах, однако ничего не сказал о том, почему британец в итоге проиграл.

"В реванше все будет зависеть от кондиций Тайсона Фьюри, как он подготовится к бою. В первых шести раундах боя в мае Тайсон был неудержим, он заставлял Александра промахиваться. Тайсон был, как Мухаммед Али. План Усика был активизироваться в последних раундах, поэтому в реванше все зависит от Тайсона", – казал Цзю.

Напомним, реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря. В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), который 21 сентября защитил Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО), брутально нокаутировав Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри ответил представителям команды Александра Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

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