Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выдал очередную порцию отборного бреда о чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Швеции и Дании. Депутат Государственной думы назвал "хр*нью" сам турнир, на который уже не в первый год не допущена команда из страны-агрессорки.

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Об этом Фетисов заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот добавил, что нынешнего мирового первенства для него не существует, мысль о чем поддерживают "все нормальные мужики".

"Для меня не существует ЧМ, откуда выгоняют наших ребят, как собак. Закрытая тема. Кто это может смотреть? Какие специалисты там чему научатся? Нечему, все от лукавого. Нашим детям там нечему учиться, пусть на наших ребят смотрят. Все нормальные мужики, думаю, меня поддерживают и не смотрят эту хрень", – сказал Фетисов.

Ранее этот россиянин назвал предательством показ матчей хоккейного ЧМ-2025 на российских каналах. Также он пожаловался, что россиян "выгнали, как собак" с первенства.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый латвийский хоккеист Артурс Ирбе выступил категорически против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям даже в случае заморозки войны в Украине.

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