Остановки войны недостаточно: знаменитый чемпион мира выступил против России на Олимпиаде-2026

Знаменитый латвийский хоккеист Артурс Ирбе выступил категорически против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Двукратный чемпион мира в составе сборной СССР добавил, что для возвращения атлетов из РФ в турниры недостаточно того, чтобы страна-агрессорка просто прекратила войну против Украины.

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Об этом Ирбе заявил в интервью порталу iltalehti.fi. Бывший вратаря ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подчеркнул, что россияне должны выплатить репарации Украине, после чего можно будет вернуться к рассмотрению вопроса допуска спортсменов к Олимпиаде и другим турнирам.

"Агрессор, которым в этом случае, очевидно, является Россия, должен выплатить компенсацию. Они должны заплатить высокую цену. Они должны заплатить за содеянное, прежде чем смогут вернуться к международным операциям. В нынешней ситуации России и близко не должна иметь возможности выступать на чемпионатах мира или Олимпиаде. Это невозможно. Они пытаются лишить Украину независимости. Должен быть порядок. Мы живем в XXI веке, а не в средневековье", – сказал Ирбе.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) опровергла заявления роспропаганды о допуске команды РФ к Олимпиаде-2026 со своими флагом и гимном.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил нелепое мнение о том, что сборной Латвии по хоккею стоит бойкотировать ОИ-2026 в случае допуска россиян.

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