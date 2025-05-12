Чемпион ОИ из РФ назвал преступлением для россиян обсуждать ЧМ по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выступил с абсолютно абсурдным заявлением о чемпионате мира по хоккею 2025 года, который в эти дни проходит в Дании и Швеции. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в ответ на вопрос о своих впечатлениях от турнира, назвал преступным обсуждение мундиаля.

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Об этом Фетисов сказал в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". По словам депутата Государственной думы, трансляции матчей первенства планеты, откуда исключили сборную России, на территории РФ нужно запретить. Он также сделал вид, что не знает о проведении ЧМ в эти дни.

"Сейчас идет чемпионат мира по хоккею? Мне неинтересен этот турнир. Следить, транслировать и обсуждать его для меня преступно. Вот такой у меня вывод по данному турниру. Мне кажется, что для наших болельщиков финал Кубка Гагарина важнее, чем чемпионат мира", – сказал Фетисов.

Отметим, что сборная России вместо ЧМ проводит товарищеский турнир и успела опозориться, проиграв Беларуси, в игре с которой пропустила восемь шайб.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпионат мира по хоккею стартовал со скандала, который был связан с гимном США.

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