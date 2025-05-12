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Чемпион ОИ из РФ назвал преступлением для россиян обсуждать ЧМ по хоккею

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
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Чемпион ОИ из РФ назвал преступлением для россиян обсуждать ЧМ по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выступил с абсолютно абсурдным заявлением о чемпионате мира по хоккею 2025 года, который в эти дни проходит в Дании и Швеции. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в ответ на вопрос о своих впечатлениях от турнира, назвал преступным обсуждение мундиаля.

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Об этом Фетисов сказал в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". По словам депутата Государственной думы, трансляции матчей первенства планеты, откуда исключили сборную России, на территории РФ нужно запретить. Он также сделал вид, что не знает о проведении ЧМ в эти дни.

Чемпион ОИ из РФ назвал преступлением для россиян обсуждать ЧМ по хоккею
Чемпион ОИ из РФ назвал преступлением для россиян обсуждать ЧМ по хоккею

"Сейчас идет чемпионат мира по хоккею? Мне неинтересен этот турнир. Следить, транслировать и обсуждать его для меня преступно. Вот такой у меня вывод по данному турниру. Мне кажется, что для наших болельщиков финал Кубка Гагарина важнее, чем чемпионат мира", – сказал Фетисов.

Чемпион ОИ из РФ назвал преступлением для россиян обсуждать ЧМ по хоккею

Отметим, что сборная России вместо ЧМ проводит товарищеский турнир и успела опозориться, проиграв Беларуси, в игре с которой пропустила восемь шайб.

Чемпион ОИ из РФ назвал преступлением для россиян обсуждать ЧМ по хоккею

Как сообщал OBOZ.UA, чемпионат мира по хоккею стартовал со скандала, который был связан с гимном США.

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