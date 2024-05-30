Вратаря сборной Украины исключат из заявки 'Реала' на финал Лиги чемпионов – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин не сыграет в финале Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" сразится с дортмундской "Боруссией". Более того, наш соотечественник не попадет даже в заявку на решающий поединок сезона, который состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Об этом информирует портал Defensa Central. Из-за гриппа типа В Лунин с начала недели пропустил уже три тренировочных дня, а также его изолировали от команды, чтобы вирус не распространился среди других игроков "Реала". Уже известно, что украинец не полетит в Лондон вместе с одноклубниками.

По данным журналистов, наставник "Реала" Карло Анчелотти сообщил Кепе Аррисабалаге, чтобы тот было готов заменить Тибо Куртуа в случае травмы или удаления. "Я хочу, чтобы ты был готов к игре так, будто сыграешь в стартовом составе", – сказал итальянский тренер испанскому вратарю.

Ранее Анчелотти привлек к тренировкам команды вместо Лунин 18-летнего голкипера юношеской команды мадридцев. До этого СМИ назвали стартовый состав "Реала" на финал Лиги чемпионов, в который украинец не вошел.

Как сообщал OBOZ.UA, мадридский "Реал" обыграл мюнхенскую "Баварию" и вышел в финал Лиги чемпионов. В свою очередь дортмундская "Боруссия" сенсационно прошла французский ПСЖ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!