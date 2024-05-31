Вратарь сборной Украины принял радикальное решение по карьере в 'Реале' – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин принял решение покинуть мадридский "Реал" уже в летнее трансферное окно. Наш соотечественник после возвращения бельгийского коллеги Тибо Куртуа утвердился в мысли, что ему будет трудно прогрессировать и получать игровую практику.

Об этом информирует портал TodoFichajes. По его данным, Лунин уже сообщил о своем решение руководству "королевского клуба", и агенту Хорхе Мендешу. Португалец уже связался с английским "Манчестер Юнайтед", который заинтересован в услугах украинского вратаря.

"Красные дьяволы" обратились к руководству "Реала" с запросом на трансфер Лунина, однако в Мадриде отказались от переговоров до финала Лиги чемпионов. Ранее СМИ информировали, что "Юнайтед" готовы заплатить за украинца 40 миллионов евро.

Накануне Лунин официально объявил о том, что не примет участия в финале Лиги чемпионов из-за гриппа. Ранее украинца изолировали от команды, чтобы вирус не распространился среди игроков.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер "Реала" Карло Анчелотти привлек к тренировкам команды вместо Андрея Лунин 18-летнего голкипера юношеской команды мадридцев. До этого СМИ назвали стартовый состав "Реала" на финал Лиги чемпионов, в который украинец не вошел.

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