К инициативе присоединился ряд государств: Зеленский рассказал о новых пакетах поддержки Украины. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил о новых пакетах помощи и финансовых соглашениях, которых Украина достигла с партнерами в последние дни. В частности, речь идет о 9 млрд от Норвегии на 2027 год и о финансировании Швецией производства украинских беспилотников.

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Об этом глава государства заявил во время брифинга в Киеве с участием президента Эстонии. Информацию собрал OBOZ.UA.

Среди новых договоренностей также есть оборонные пакеты от Литвы и Финляндии, которые уже были доставлены в Украину. Отдельно Зеленский отметил поддержку украинских регионов. Помощь оказали, в частности, Бельгия, Дания и Эстония. Дания сосредоточила поддержку на Николаевском направлении, а Эстония — на Житомире.

Также партнеры согласовали несколько пакетов помощи в сфере ветеранской политики. К этой поддержке присоединились Германия и Бельгия.

Германия, кроме того, предоставила Украине отдельный энергетический пакет. Президент также сообщил о договоренностях с международными партнерами относительно дальнейшего развития соответствующих украинских возможностей.

Отдельно Зеленский рассказал о сотрудничестве с "Фрейя". Представители этой стороны заинтересованы в проекте и могут присоединиться к финансированию строительства офиса.

"Швеция предоставляет серьёзный финансовый пакет для финансирования производства украинских дронов", — заявил Зеленский.

Таким образом, новые договоренности охватывают сразу несколько направлений — оборону, производство вооружений, энергетику, поддержку регионов и политику в отношении ветеранов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Европейского совета Антониу Кошта подвел итоги своего визита в Киев, где 24 августа встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Сергеем Корецким и принял участие в саммите "Коалиции желающих". ЕС продолжит поддерживать Украину, в частности в подготовке к зиме, укреплении противовоздушной обороны и поддержке энергетической инфраструктуры.

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